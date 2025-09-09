У столиці відкриється виставка Ukraine WOW — коли та чого очікувати

Постер виставки Ukraine WOW. Фото: ГО Ukraine WOW

На Центральному залізничному вокзалі столиці відкриється інтерактивна виставка Ukraine WOW. З 26 вересня кияни та гості столиці зможуть зануритися в атмосферу української історії, культури та сучасних досягнень.

Чим здивує виставка Ukraine WOW?

Проєкт має на меті показати спадщину України та історичну тяглість, що формує національну ідентичність і надихає на творення майбутнього.

Виставка складається з п’ятьох тематичних блоків: "Земля", "Правителі/Воїни", "Мислителі", "Митці", "Незалежність".

Гості виставки зможуть:

пройтися пшеничним полем під українським небом;

побачити 20-метрову козацьку чайку, шаблю Івана Мазепи та меч часів Київської Русі;

здійснити VR-політ над Карпатами, Бакотою та рожевими озерами Сивашу;

потрапити у відтворені декорації "Конотопської відьми" та хату художниці Поліни Райко;

зазирнути у "рожевий вагон" і стати свідком фінальної репетиції мюзиклу "Ребелія" від об’єднання МУР.

Серед експонатів — копії Пересопницького Євангелія та золотої пекторалі, "Золотий м’яч" Андрія Шевченка, статуетки "Євробачення" українських переможців, Пулітцерівська премія, сукня від FROLOV для Сабріни Карпентер та капелюх Руслана Багінського для Мадонни.

Постер Ukraine WOW. Фото: ГО Ukraine WOW

На першій виставці побувало понад 300 тисяч відвідувачів

У 2019 році на столичному вокзалі була презентована перша версія Ukraine WOW. Тоді за 3,5 місяця вона зібрала понад 333 тисячі відвідувачів, ставши наймасштабнішою виставкою часів незалежності.

Цьогорічний проєкт реалізовано великою командою — понад 200 людей. За концепцію та реалізацію виставки відповідають ГО Ukraine WOW та агенція Gres Todorchuk. Виставка організована разом з АТ "Укрзалізниця" у співпраці зі стратегічним партнером "Аврора Мультимаркет", генеральним партнером ROZETKA та офіційним партнером Visa.

Серед партнерів також "ІнтерХім", фармацевтична компанія "Дарниця", Everstake, Bolt, холдинг "Шериф". Підтримали проєкт МЗС України та Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

До експертної групи увійшли історик Олексій Сокирко, філософ Антон Дробович та викладач бізнес-шкіл Валерій Пекар. Кураторкою виступила Ксенія Малих, головним редактором — письменник і журналіст Марк Лівін.

Частина коштів від продажу квитків буде спрямована на підтримку українських музеїв та бібліотек.

Де? Центральний залізничний вокзал Києва, 14-та колія.

Коли? З 26 вересня до 9 листопада включно. Квитки незабаром можна буде придбати за посиланням.

