В Киеве открывается домик "Обед без бед", где пенсионеры смогут бесплатно поесть

Пенсионерка с обедом, приготовленным от БФ "Обед без бед". Фото: "Обед без бед"

Домик "Обед без бед" — это благотворительный проект, где бесплатно угощают горячими обедами. Один из таких пунктов открывается в столице.

Об этом сообщается на Facebook-странице проекта.

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Где бесплатно получить еду

Пенсионеры и все остальные, кому нужна еда, могут приходить в знаменитые желтые домики и получать горячие обеды.

Еду готовят рестораны и кафе, являющиеся партнерами проекта.

Новый домик 4 августа заработает на Отрадном по улице Героев Севастополя, 36/1. Горячими обедами здесь буду угощать в будни в 13:00.

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Для участия в проекте также приглашают волонтеров, которые хотят дарить пожилым людям любовь, заботу и вкусные обеды от партнеров.

"Теперь мы станем ближе к еще большему количеству людей и будем традиционно кормить вкусными обедам, дарить частицу тепла и доброты всем Ба и Ди", — говорят организаторы.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы могут получить новую гуманитарную помощь. Для этого только нужно оформить заявку и написать, в чем именно нуждаетесь.