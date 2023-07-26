В Киеве открывается домик "Обед без бед", где пенсионеры смогут бесплатно поесть
Домик "Обед без бед" — это благотворительный проект, где бесплатно угощают горячими обедами. Один из таких пунктов открывается в столице.
Об этом сообщается на Facebook-странице проекта.
Где бесплатно получить еду
Пенсионеры и все остальные, кому нужна еда, могут приходить в знаменитые желтые домики и получать горячие обеды.
Еду готовят рестораны и кафе, являющиеся партнерами проекта.
Новый домик 4 августа заработает на Отрадном по улице Героев Севастополя, 36/1. Горячими обедами здесь буду угощать в будни в 13:00.
Для участия в проекте также приглашают волонтеров, которые хотят дарить пожилым людям любовь, заботу и вкусные обеды от партнеров.
"Теперь мы станем ближе к еще большему количеству людей и будем традиционно кормить вкусными обедам, дарить частицу тепла и доброты всем Ба и Ди", — говорят организаторы.
Напомним, ранее мы писали, что украинцы могут получить новую гуманитарную помощь. Для этого только нужно оформить заявку и написать, в чем именно нуждаетесь.