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У Києві відкривається будиночок "Обід без бід", де пенсіонери зможуть безкоштовно поїсти

26 липня 2023 09:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві відкривається будиночок "Обід без бід", де пенсіонери зможуть безкоштовно поїсти
Пенсіонерка з обідом, приготованим від БФ "Обід без бід". Фото: "Обід без бід"
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Будиночок "Обід без бід" — це благодійний проєкт, де безкоштовно пригощають гарячими обідами. Один із таких пунктів відкривається в столиці.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці проєкту.

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Де безкоштовно отримати їжу

Пенсіонери та всі інші, кому потрібна їжа, можуть приходити до знаменитих жовтих будиночків та отримувати гарячі обіди.

Їжу готують ресторани та кафе, які є партнерами проєкту.

Новий будиночок 4 серпня запрацює на Відрадному на вулиці Героїв Севастополя, 36/1. Гарячими обідами тут пригощатиму у будні о 13:00.

 

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Для участі в проєкті також запрошують волонтерів, які хочуть дарувати людям похилого віку любов, турботу і смачні обіди від партнерів. 

"Тепер ми станемо ближчими до ще більшої кількості людей і традиційно годуватимемо смачними обідам, даруватимемо частинку тепла та доброти всім Ба та Ді", — кажуть організатори.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці можуть отримати нову гуманітарну допомогу. Для цього лише потрібно оформити заявку та написати, чого саме потребуєте.

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