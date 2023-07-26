У Києві відкривається будиночок "Обід без бід", де пенсіонери зможуть безкоштовно поїсти
Будиночок "Обід без бід" — це благодійний проєкт, де безкоштовно пригощають гарячими обідами. Один із таких пунктів відкривається в столиці.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці проєкту.
Де безкоштовно отримати їжу
Пенсіонери та всі інші, кому потрібна їжа, можуть приходити до знаменитих жовтих будиночків та отримувати гарячі обіди.
Їжу готують ресторани та кафе, які є партнерами проєкту.
Новий будиночок 4 серпня запрацює на Відрадному на вулиці Героїв Севастополя, 36/1. Гарячими обідами тут пригощатиму у будні о 13:00.
Для участі в проєкті також запрошують волонтерів, які хочуть дарувати людям похилого віку любов, турботу і смачні обіди від партнерів.
"Тепер ми станемо ближчими до ще більшої кількості людей і традиційно годуватимемо смачними обідам, даруватимемо частинку тепла та доброти всім Ба та Ді", — кажуть організатори.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українці можуть отримати нову гуманітарну допомогу. Для цього лише потрібно оформити заявку та написати, чого саме потребуєте.