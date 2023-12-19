В Киевской области поликлиника и детсад получили системы резервного питания от благотворителей

Детсад в Киевской области. Фото: БФ Вадима Столара

Вадим Столар через свой Фонд вместе с ООО "ОЭНЖИ СОЛАР" обеспечил детский сад и детскую поликлинику в Киевской области резервным электроснабжением, сообщают Новини.LIVE.

Вадим Столар: Стремимся прежде всего защитить детей

Финансирование со стороны благотворителя покрыло установку и ввод в эксплуатацию солнечных станций, оснащенных системами бесперебойного электропитания на основе аккумуляторов, на обоих этих инфраструктурных объектах.

Читайте также:

"Очевидно, что Россия будет настойчиво пытаться подорвать нашу энергетическую инфраструктуру и мы ожидаем сложной зимы. Осознавая повышенную уязвимость детей в столь трудные времена, наш Фонд вместе с командой и партнерами начал проект, чтобы обеспечить резервное электроснабжение детских заведений", — говорит Вадим Столар, основатель Фонд.

Фото: пресс-служба Фонда Вадима Столара

В команде Вадима Столара рассказали подробности инициативы

Команда поддержала инициативу своего лидера и привлекла к проекту профессионалов по монтажу соответствующих систем.

"Из-за длительных вражеских обстрелов важнейшей инфраструктуры украинцы сталкиваются с постоянной угрозой потери доступа к центральному энергоснабжению. Команда Вадима Столара понимает, что наиболее уязвимы медицинские учреждения, где непрерывное электроснабжение необходимо для работы спасательного оборудования и поддержки основных функций тяжелобольных жизненно необходимо, поскольку это способствует благосостоянию, комфорту и безопасности маленьких украинцев. Именно поэтому мы взяли на себя задачу по внедрению альтернативных систем электроснабжения на две соответствующие локации в Киевской области: детский сад в Вышгородском районе и детскую поликлинику в Киевской области. "ОЭНЖИ СОЛАР" сыграла важную роль в поддержке этой инициативы", — подчеркнула волонтер Фонда Вадима Столара Наталья Приходько

Специалист назвал преимущества предоставленного командой Вадима Столара оборудования

О принципах работы и преимуществах резервной системы рассказал инженер по охране труда в детском саду Валерий Геращенко.

Фото: пресс-служба Фонда Вадима Столара

"Эти системы работают так: когда в сети есть электрический ток, они подзаряжают батареи. Когда электричество отключается, переход на батареи происходит автоматически, незаметно для персонала. Система может работать в автономном режиме примерно 4-5 часов, обеспечивая освещение, отопление и доступ к питьевой воды в детсаде. Спасибо Вадиму Столару и команде, эта помощь очень уместна!" — подчеркнул инженер.