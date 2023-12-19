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У Київській області поліклініка та дитсадок отримали системи резервного живлення від благодійників

19 грудня 2023 13:49
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
У Київській області поліклініка та дитсадок отримали системи резервного живлення від благодійників
Дитсадок у Київській області. Фото: БФ Вадима Столара
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Вадим Столар через свій Фонд разом з ТОВ "ОЕНЖІ СОЛАР" забезпечив дитячий садок та дитячу поліклініку на Київщині резервним електропостачанням, повідомляють Новини.LIVE.

Вадим Столар: Прагнемо насамперед захистити дітей

Фінансування з боку благодійника покрило встановлення та введення в експлуатацію сонячних станцій, оснащених системами безперебійного електроживлення на основі акумуляторів, на обох цих інфраструктурних об’єктах.

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"Очевидно, що Росія наполегливо намагатиметься підірвати нашу енергетичну інфраструктуру і ми очікуємо складної зими. Усвідомлюючи підвищену вразливість дітей у такі важкі часи, наш Фонд разом з командою та партнерами розпочав проєкт, щоб забезпечити резервне електропостачання дитячих закладів", — каже Вадим Столар, засновник Фонду. 

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Фото: пресслужба Фонду Вадима Столара

У команді Вадима Столара розповіли подробиці ініціативи

Команда підтримала ініціативу свого лідера та залучила до проєкту професіоналів з монтажу відповідних систем.

"Через тривалі ворожі обстріли найважливішої інфраструктури українці стикаються з постійною загрозою втрати доступу до центрального енергопостачання. Команда Вадима Столара розуміє, що найбільш вразливими є медичні заклади, де безперервне електропостачання необхідне для роботи рятувального обладнання та підтримки основних функцій важкохворих. Забезпечення постійного електропостачання дитячих садків також є життєво необхідним, оскільки це сприяє добробуту, комфорту та безпеці маленьких українців. Саме тому ми взяли на себе завдання з впровадження альтернативних систем електропостачання на дві відповідні локації у Київській області: дитячий садок у Вишгородському районі та дитячу поліклініку на Київщині. Значна допомога компанії "ОЕНЖІ СОЛАР" зіграла важливу роль у підтримці цієї ініціативи", — підкреслила волонтерка Фонду Вадима Столара Наталія Приходько

Фахівець назвав переваги наданого командою Вадима Столара обладнання

Про принципи роботи та переваги резервної системи розповів інженер з охорони праці дитячого садка Валерій Геращенко.

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Фото: пресслужба Фонду Вадима Столара

"Ці системи працюють так: коли в мережі є електричний струм, вони підзаряджають батареї. Коли відключається електрика, перехід на батареї відбувається автоматично, непомітно для персоналу. Система може працювати в автономному режимі приблизно 4-5 годин, забезпечуючи освітлення, опалення та доступ до питної води в дитсадку. Дякую Вадиму Столару і команді, ця допомога дуже доречна!" — наголосив інженер.

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