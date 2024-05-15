День вышиванки во Львове: CHILDREN HUB приглашает на мастер-классы

Детские развлечения ко Дню вышиванки во Львове. Фото: CHILDREN HUB

Во Львове 16 мая в CHILDREN HUB состоятся творческие занятия ко Дню вышиванки. На тематическом занятии детей ждут интересные викторины, различные активности и праздничный танцевальный флешмоб.

День вышиванки для детей

Как отмечают организаторы, на тематическом занятии к Всемирному дню вышиванки дети познакомятся с народным и одним из самых известных символов нашей страны — вышиванкой.

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Афиша. Фото: CHILDREN HUB

"На нашей встрече мы рассмотрим, какие орнаменты присущи тому или иному региону страны, узнаем, какие техники вышивки бывают, и даже сами попробуем создать простой и оригинальный орнамент", — говорится в сообщении.

Также детей ожидают интересные викторины, различные активности и праздничный танцевальный флешмоб. А в завершение состоится творческий мастер-класс по росписи эко-сумок.

Напомним, CHILDREN HUB расположен по адресу — ул. Героев УПА, 80. Дополнительная информация и регистрация для занятий по номеру +380 68 240 77 01.

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