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Во Львове CHILDREN HUB приглашает на занятия ко Дню вышиванки — как присоединиться

15 мая 2024 10:10
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Марта Байдака
Журналист
День вышиванки во Львове: CHILDREN HUB приглашает на мастер-классы
Детские развлечения ко Дню вышиванки во Львове. Фото: CHILDREN HUB
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове 16 мая в CHILDREN HUB состоятся творческие занятия ко Дню вышиванки. На тематическом занятии детей ждут интересные викторины, различные активности и праздничный танцевальный флешмоб.

День вышиванки для детей

Как отмечают организаторы, на тематическом занятии к Всемирному дню вышиванки дети познакомятся с народным и одним из самых известных символов нашей страны — вышиванкой.

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Афиша. Фото: CHILDREN HUB

"На нашей встрече мы рассмотрим, какие орнаменты присущи тому или иному региону страны, узнаем, какие техники вышивки бывают, и даже сами попробуем создать простой и оригинальный орнамент", — говорится в сообщении.

Также детей ожидают интересные викторины, различные активности и праздничный танцевальный флешмоб. А в завершение состоится творческий мастер-класс по росписи эко-сумок.

Напомним, CHILDREN HUB расположен по адресу  — ул. Героев УПА, 80. Дополнительная информация и регистрация для занятий по номеру +380 68 240 77 01.

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дети
украинцы
Львов
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