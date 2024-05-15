День вишиванки у Львові: CHILDREN HUB запрошує на майстер-класи

Дитячі розваги до Дня вишиванки у Львові. Фото: CHILDREN HUB

У Львові 16 травня у CHILDREN HUB відбудуться творчі заняття до Дня вишиванки. На тематичному занятті на діток чекають цікаві завдання, вікторини, різні активності та святковий танцювальний флешмоб.

День вишиванки для дітей

Як зазначають організатори, на тематичному занятті до Всесвітнього дня вишиванки діти познайомляться з народним і одним з найвідоміших символів нашої країни — вишиванкою.

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Афіша заходу. Фото: CHILDREN HUB

"На нашій зустрічі ми розглянемо, які орнаменти притаманні для того чи іншого го регіону країни, дізнаємося, які техніки вишивки бувають, і навіть самі спробуємо створити простий та оригінальний орнамент", — йдеться у повідомленні.

Також на діток чекають цікаві завдання, вікторини, різні активності та святковий танцювальний флешмоб. А на завершення відбудеться творчий майстер-клас з розпису екосумок.

Нагадаємо, CHILDREN HUB розташований за адресою — вул. Героїв УПА, 80. Додаткова інформація та реєстрація на заняття за номером +380 68 240 77 01.

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