Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Актуально arrow У Львові CHILDREN HUB запрошує на заняття до Дня вишиванки — як долучитись arrow

У Львові CHILDREN HUB запрошує на заняття до Дня вишиванки — як долучитись

15 травня 2024 10:10
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
День вишиванки у Львові: CHILDREN HUB запрошує на майстер-класи
Дитячі розваги до Дня вишиванки у Львові. Фото: CHILDREN HUB
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові 16 травня у CHILDREN HUB відбудуться творчі заняття до Дня вишиванки. На тематичному занятті на діток чекають цікаві завдання, вікторини, різні активності та святковий танцювальний флешмоб. 

День вишиванки для дітей 

Як зазначають організатори, на тематичному занятті до Всесвітнього дня вишиванки діти познайомляться з народним і одним з найвідоміших символів нашої країни — вишиванкою.

Читайте також:
Дитячий простір CHILDREN HUB запрошує на заняття до Дня вишиванки — як долучитись - фото 1
Афіша заходу. Фото: CHILDREN HUB

"На нашій зустрічі ми  розглянемо, які орнаменти притаманні для того чи іншого го регіону країни, дізнаємося, які техніки вишивки бувають, і навіть самі спробуємо створити простий та оригінальний орнамент", — йдеться у повідомленні. 

Також на діток чекають цікаві завдання, вікторини, різні активності та святковий танцювальний флешмоб. А на завершення відбудеться творчий майстер-клас з розпису екосумок.

Нагадаємо, CHILDREN HUB розташований за адресою —  вул. Героїв УПА, 80. Додаткова інформація та реєстрація на заняття за номером +380 68 240 77 01.

Ми також писали, з чим красиво поєднати вбрання української символіки.

діти
українці
Львів
розваги
День вишиванки
символіка
заходи
символи
Всесвіт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників