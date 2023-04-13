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Во Львове переселенки, живущие в модульном городке, испекли паски для военных

13 апреля 2023 18:06
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове переселенки, живущие в модульном домике, испекли пояса для военных
Хозяйки модульного городка на Сыхове испекли куличи для украинских защитников. Фото: Роман Балук
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове, в Чистый Четверг, женщины, живущие в модульном городке для переселенцев на Сыхове, пекли куличи. Куличи пекли по рецепту хозяйки Стефы (Марианна Душар). Хозяйкам из модульного городка помогала жена городского головы Львова Екатерина Кит-Садова.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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"Я услышала, что пластуны собирают куличи и другие пасхальные продукты на фронт. Я сказала об этом девушкам из городка и мы решили печь тоже" , — рассказала Екатерина Кит-Садова.

Переселенки, живущие в модульном домике, испекли пояса для военных
Переселенки, живущие в модульном домике, испекли пояса для военных. Фото: Роман Балук

Елена Бойко  — кондитерка. Во Львов женщина с детьми и мамой переехала из оккупированного Токмака, Запорожской области год назад.

"Перед Пасхой мы пекли очень много куличей на работе. Поэтому обычно брали их домой. Но, когда было время, то готовили дома вместе с мамой и бабушкой. Главный секрет пасхи — это делать все с любовью", — говорит Елена. Бойко.

Готовые Пасхальные куличи от хозяек из модульного городка передадут украинским военным на передовую.

Напомним, мы раньше писали, как испечь кулич  по рецепту легендарной Дарии Цвек.

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