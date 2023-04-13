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У Львові переселенки, які живуть в модульному будиночку, спекли паски для військових

13 квітня 2023 18:06
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові переселенки, які живуть в модульному будиночку, спекли паски для військових
Господині модульного містечка на Сихові спекли паски для українських захисників. Фото: Роман Балук
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові, у Чистий Четвер, жінки, які живуть у модульному містечку для переселенців на Сихові, пекли паски. Паски пекли за рецептом пані Стефи (Мар’яна Душар). Господиням з модульного містечка допомагала дружина міського голови Львова Катерина Кіт-Садова.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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"Я почула, що пластуни збирають паски та інші великодні продукти на фронт. Я сказала про це дівчатам  з містечка і ми вирішили пекти теж", — розповіла Катерина Кіт-Садова.

Переселенки, які живуть в модульному будиночку, спекли паски для військових
Переселенки, які живуть в модульному будиночку, спекли паски для військових. Фото: Роман Балук

Олена Бойко  — кондитерка. До Львова жінка з дітьми та мамою переїхала з окупованого Токмаку, Запорізької області рік назад. 

"Перед Великоднем ми пекли дуже багато пасок на роботі. Тому, зазвичай, брали їх додому. Але, коли був час, то готували вдома разом з мамою та бабусею. Головний секрет паски  — це робити все з любов’ю",  — каже Олена Бойко. 

Готові Великодні паски від господинь з модульного містечка передадуть українським військовим на передову.

Нагадаємо, ми раніше писали, як спекти паску по рецепту легендарної Дарії Цвєк.

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