У Львові переселенки, які живуть в модульному будиночку, спекли паски для військових

Господині модульного містечка на Сихові спекли паски для українських захисників. Фото: Роман Балук

У Львові, у Чистий Четвер, жінки, які живуть у модульному містечку для переселенців на Сихові, пекли паски. Паски пекли за рецептом пані Стефи (Мар’яна Душар). Господиням з модульного містечка допомагала дружина міського голови Львова Катерина Кіт-Садова.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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"Я почула, що пластуни збирають паски та інші великодні продукти на фронт. Я сказала про це дівчатам з містечка і ми вирішили пекти теж", — розповіла Катерина Кіт-Садова.

Переселенки, які живуть в модульному будиночку, спекли паски для військових. Фото: Роман Балук

Олена Бойко — кондитерка. До Львова жінка з дітьми та мамою переїхала з окупованого Токмаку, Запорізької області рік назад.

"Перед Великоднем ми пекли дуже багато пасок на роботі. Тому, зазвичай, брали їх додому. Але, коли був час, то готували вдома разом з мамою та бабусею. Головний секрет паски — це робити все з любов’ю", — каже Олена Бойко.

Готові Великодні паски від господинь з модульного містечка передадуть українським військовим на передову.

Нагадаємо, ми раніше писали, як спекти паску по рецепту легендарної Дарії Цвєк.