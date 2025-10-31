Видео
Во Львове пройдет конференция по экологическим последствиям войны

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 17:41
обновлено: 17:41
Во Львове состоится молодежная конференция по вопросам изменения климата и защиты окружающей среды
Молодежная конференция по вопросам изменения климата и защиты окружающей среды. Фото организаторов

Как бороться с климатическими вызовами и экологическими последствиями войны уже сегодня — обсудит украинская молодежь накануне Климатической конференции ООН.

Вторая локальная молодежная конференция (LCOY 2025) по вопросам изменения климата и защиты окружающей среды состоится 1-2 ноября во Львове.

Читайте также:

Изменения климата, влияние которых ощутимо по всему миру, в том числе и в Украине, и вред, который наносят окружающей среде военные действия, требуют коллективных действий. Чтобы привлечь украинскую молодежь к этому важному диалогу и поиску решений для климатических вызовов, во Львове организована Локальная молодежная климатическая конференция (LCOY 2025).

К мероприятию присоединятся около 100 молодых людей из разных областей Украины. Здесь они смогут больше узнать о климатических вызовах и доступных механизмах реагирования на них на локальном и глобальном уровнях, об экологических инициативах и реальных инструментах для защиты окружающей среды. Участники уедут с конференции с четким пониманием того, как можно связать с климатическими действиями свою карьеру, образование, научную деятельность или бизнес-идею.

"Многие говорят, что климат, окружающая среда, постоянное восстановление  вопросы, которые следует поднимать после завершения войны. Или по крайней мере, что сейчас точно ничем не поможешь. Мы хотим рассказать, почему это не так и как можно работать с последствиями сегодня и в будущем", — говорит соорганизатор конференции, молодежный советник ЮНИСЕФ Татьяна Кравчук.

"Изменения климата — это проблема, которая касается не только экологической сферы, но и прав детей. Ее последствия уже негативно влияют на здоровье, благополучие и будущие возможности детей и молодежи. Локальная конференция молодежи  это мощная платформа для молодых людей, чтобы они могли напрямую приобщиться к формированию повестки дня борьбы с изменениями климата, которая будет определять их будущее. Этим мероприятием ЮНИСЕФ стремится также вдохновить молодежь по всей Украине формировать зеленые привычки, начинать экоинициативы и способствовать зеленому и устойчивому восстановлению страны", — говорит руководитель отдела ЮНИСЕФ по вопросам развития и участия молодежи Мадс Соренсен.

Особенностью нынешнего формата конференции является максимальная интерактивность, а также привлечение спикеров из разных областей: журналистики, урбанистики, природоохранной деятельности, моды, литературы. Во время события состоятся два практических воркшопа, ресайкл-ярмарка с возможностью нетворкинга, встреча с представителями экологически ответственных бизнесов, панельная дискуссия на тему климатических рисков и экологических расследований, а также просмотр и обсуждение фильма "Природная граница", предоставленного специально для этого мероприятия Общественным. Кроме того, участники присоединятся к обсуждению обновленных Национально определенных взносов Украины в Парижское соглашение.

Представители Молодежного совета ЮНИСЕФ также ознакомят участников с обновленным Национальным заявлением от украинской молодежи, которое станет частью Глобального заявления молодежи, которое будет представлено на Климатической конференции ООН (COP30), которая в этом году пройдет в Бразилии с 10 по 21 ноября 2025 года.

LCOY (Local Conference of Youth) — официальная локальная молодежная климатическая конференция, которая проходит под эгидой YOUNGO, официального молодежного представительства Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC). Эта конференция проходит в Украине второй год подряд. Мероприятие организовано Молодежным советом ЮНИСЕФ при содействии ЮНИСЕФ и финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) через государственный банк развития KfW.

климат природа экология война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
