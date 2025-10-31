Во Львове состоится молодежная конференция по вопросам изменения климата и защиты окружающей среды

Молодежная конференция по вопросам изменения климата и защиты окружающей среды. Фото организаторов

Как бороться с климатическими вызовами и экологическими последствиями войны уже сегодня — обсудит украинская молодежь накануне Климатической конференции ООН.

Вторая локальная молодежная конференция (LCOY 2025) по вопросам изменения климата и защиты окружающей среды состоится 1-2 ноября во Львове.

Изменения климата, влияние которых ощутимо по всему миру, в том числе и в Украине, и вред, который наносят окружающей среде военные действия, требуют коллективных действий. Чтобы привлечь украинскую молодежь к этому важному диалогу и поиску решений для климатических вызовов, во Львове организована Локальная молодежная климатическая конференция (LCOY 2025).

К мероприятию присоединятся около 100 молодых людей из разных областей Украины. Здесь они смогут больше узнать о климатических вызовах и доступных механизмах реагирования на них на локальном и глобальном уровнях, об экологических инициативах и реальных инструментах для защиты окружающей среды. Участники уедут с конференции с четким пониманием того, как можно связать с климатическими действиями свою карьеру, образование, научную деятельность или бизнес-идею.

"Многие говорят, что климат, окружающая среда, постоянное восстановление — вопросы, которые следует поднимать после завершения войны. Или по крайней мере, что сейчас точно ничем не поможешь. Мы хотим рассказать, почему это не так и как можно работать с последствиями сегодня и в будущем", — говорит соорганизатор конференции, молодежный советник ЮНИСЕФ Татьяна Кравчук.

"Изменения климата — это проблема, которая касается не только экологической сферы, но и прав детей. Ее последствия уже негативно влияют на здоровье, благополучие и будущие возможности детей и молодежи. Локальная конференция молодежи — это мощная платформа для молодых людей, чтобы они могли напрямую приобщиться к формированию повестки дня борьбы с изменениями климата, которая будет определять их будущее. Этим мероприятием ЮНИСЕФ стремится также вдохновить молодежь по всей Украине формировать зеленые привычки, начинать экоинициативы и способствовать зеленому и устойчивому восстановлению страны", — говорит руководитель отдела ЮНИСЕФ по вопросам развития и участия молодежи Мадс Соренсен.

Особенностью нынешнего формата конференции является максимальная интерактивность, а также привлечение спикеров из разных областей: журналистики, урбанистики, природоохранной деятельности, моды, литературы. Во время события состоятся два практических воркшопа, ресайкл-ярмарка с возможностью нетворкинга, встреча с представителями экологически ответственных бизнесов, панельная дискуссия на тему климатических рисков и экологических расследований, а также просмотр и обсуждение фильма "Природная граница", предоставленного специально для этого мероприятия Общественным. Кроме того, участники присоединятся к обсуждению обновленных Национально определенных взносов Украины в Парижское соглашение.

Представители Молодежного совета ЮНИСЕФ также ознакомят участников с обновленным Национальным заявлением от украинской молодежи, которое станет частью Глобального заявления молодежи, которое будет представлено на Климатической конференции ООН (COP30), которая в этом году пройдет в Бразилии с 10 по 21 ноября 2025 года.

LCOY (Local Conference of Youth) — официальная локальная молодежная климатическая конференция, которая проходит под эгидой YOUNGO, официального молодежного представительства Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC). Эта конференция проходит в Украине второй год подряд. Мероприятие организовано Молодежным советом ЮНИСЕФ при содействии ЮНИСЕФ и финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) через государственный банк развития KfW.