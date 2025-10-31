Відео
Головна Актуально У Львові відбудеться конференція щодо екологічних наслідків війни

У Львові відбудеться конференція щодо екологічних наслідків війни

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 17:41
Оновлено: 18:26
У Львові відбудеться молодіжна конференція з питань змін клімату та захисту довкілля
Молодіжна конференція з питань змін клімату та захисту довкілля. Фото організаторів

Як боротися з кліматичними викликами та екологічними наслідками війни вже сьогодні — обговорить українська молодь напередодні Кліматичної конференції ООН.

Друга локальна молодіжна конференція (LCOY 2025) з питань змін клімату та захисту довкілля відбудеться 1-2 листопада у Львові.

Зміни клімату, вплив яких відчутний по всьому світу, зокрема і в Україні, та шкода, якої завдають довкіллю воєнні дії, потребують колективних дій. Аби залучити українську молодь до цього важливого діалогу та пошуку рішень для кліматичних викликів, у Львові організовано Локальну молодіжну кліматичну конференцію (LCOY 2025).  

До заходу долучаться близько 100 молодих людей із різних областей України. Тут вони зможуть більше дізнатися про кліматичні виклики та доступні механізми реагування на них на локальному та глобальному рівнях, про екологічні ініціативи та реальні інструменти для захисту довкілля. Учасники поїдуть із конференції з чітким розумінням того, як можна повʼязати з кліматичними діями свою карʼєру, освіту, наукову діяльність або бізнес-ідею.  

"Багато хто каже, що клімат, довкілля, стала відбудова — питання, які слід порушувати після завершення війни. Або принаймні, що зараз точно нічим не зарадиш. Ми хочемо розповісти, чому це не так і як можна працювати з наслідками сьогодні та у майбутньому", — говорить співорганізаторка конференції, молодіжна радниця ЮНІСЕФ Тетяна Кравчук.

"Зміни клімату — це проблема, яка стосується не лише екологічної сфери, а й прав дітей. Її наслідки вже негативно впливають на здоров'я, благополуччя і майбутні можливості дітей та молоді. Локальна конференція молоді – це потужна платформа для молодих людей, щоб вони могли напряму долучитися до формування порядку денного боротьби зі змінами клімату, що визначатиме їхнє майбутнє. Цим заходом ЮНІСЕФ прагне також надихнути молодь по всій Україні формувати зелені звички, започатковувати екоініціативи і сприяти зеленому та сталому відновленню країни", — каже керівник відділу ЮНІСЕФ із питань розвитку та участі молоді Мадс Соренсен.

Особливістю цьогорічного формату конференції є максимальна інтерактивність, а також залучення спікерів із різних галузей: журналістики, урбаністики, природоохоронної діяльності, моди, письменства. Під час події відбудуться два практичні воркшопи, ресайкл-ярмарок із можливістю мережування, зустріч з представниками екологічно відповідальних бізнесів, панельна дискусія на тему кліматичних ризиків та екологічних розслідувань, а також перегляд і обговорення фільму "Природний кордон", наданого спеціально для цього заходу Суспільним. Крім того, учасники долучаться до обговорення оновлених Національно визначених внесків України до Паризької угоди.

Представники Молодіжної ради ЮНІСЕФ також ознайомлять учасників з оновленою Національною заявою від української молоді, що стане частиною Глобальної заяви молоді, яку буде представлено на  Кліматичній конференції ООН (COP30), яка цьогоріч пройде у Бразилії з 10 по 21 листопада 2025 року.

LCOY (Local Conference of Youth) — офіційна локальна молодіжна кліматична конференція, що відбувається під егідою YOUNGO, офіційного молодіжного  представництва Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC). Ця конференція відбувається в Україні другий рік поспіль. Захід організований Молодіжної радою ЮНІСЕФ за сприяння ЮНІСЕФ та фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ) через державний банк розвитку KfW.

клімат природа екологія війна в Україні війна
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
