Mind Invest Summit — Во Львове пройдет инвестиционная конференция

Спикеры Mind Invest Summit.

Во Львове 28-29 июня состоится самая большая и влиятельная инвестиционная конференция 2024 года – Mind Invest Summit. За два дня можно будет узнать, куда инвесторам вкладывать в Украине, как предпринимателям привлечь деньги от отечественных и международных институциональных инвесторов и обдумать полученную информацию под звуки джаза.

Об этом сообщают организаторы Mind Invest Summit.

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Место проведения

Mind Invest Summit состоится в пятизвездочном гостиничном комплексе Emily Resort, в закрытом формате.

Организаторы обещают два дня общения с руководителями регуляторных органов, "ангельскими" и институциональными венчурными капиталистами, предпринимателями и стартаперами.

Также в программе выставка технологических команд и два незабываемых джазовых вечера с Алексеем Коганом и Нино Катамадзе.



"Mind Invest Summit – площадка для того, чтобы начать работать в Украине: выбрать направление, найти партнера или привлечь финансирование. Мы собираем команды, проекты, аналитику — все, что необходимо для того, чтобы начать ведение бизнеса в Украине", — отметил главный редактор Mind.ua Евгений Шпитко.

Что ожидает гостей

Организаторы отмечают, что Mind Invest Summit – это два дня с тремя интересными и полезными мероприятиями, по цене одного.

Конференция инвестиционного бизнеса. Это два дня профильных, профессиональных выступлений и дискуссий, отраслевых выступлений и сессий ответов, питчи технологических команд — с отдельным фокусом на deftech-проекты.

Технологическая выставка UA Tech Show. Это экспозиция, объединяющая ведущие технологические компании Украины, которые будут представлять посетителям свои последние продукты и изобретения. Задача проста — искать и найти партнеров, инвесторов или заказчиков.

Jazz Weekend . Это джазовая музыкальная программа с участием молодых исполнителей и известных звезд. Два дня вечером для гостей и участников Mind Invest Summit будут играть Алексей Коган со своим Jazz in Kyiv Band и Нино Катамадзе.

Спикеры Mind Invest Summit

Спикеры и модераторы конференции

Начнется Mind Invest Summit с интервью, где Роман Матис, президент Международного Инвестиционного Офиса и Виктор Ющенко, 3-й Президент Украины будут говорить о Глобальном взгляде на Украину.

Спикерами и модераторами Конференции инвестиционного бизнеса станут известные украинские чиновники, бизнесмены и стартаперы, регуляторы и звезды:

от волонтеров: Сергей Притула, волонтер, общественный деятель, основатель БФ Сергея Притулы и Екатерина Загорий, соучредительница бюро социальных проектов Zagoriy Foundation и директор совета директоров фармацевтической компании Дарница;

Сергей Притула, волонтер, общественный деятель, основатель БФ Сергея Притулы и Екатерина Загорий, соучредительница бюро социальных проектов Zagoriy Foundation и директор совета директоров фармацевтической компании Дарница; от регуляторов: Михаил Подоляк, украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, антикризисный менеджер, советник главы Офиса Президента Украины; Руслан Магомедов, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины; Алексей Соболев, заместитель Министра экономики Украины и Виталий Коваль, председатель Фонда Госимущества;

Михаил Подоляк, украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, антикризисный менеджер, советник главы Офиса Президента Украины; Руслан Магомедов, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины; Алексей Соболев, заместитель Министра экономики Украины и Виталий Коваль, председатель Фонда Госимущества; от крупного бизнеса: Василий Хмельницкий, украинский предприниматель, основатель UFuture; Сергей Коваленко (YASNO), Иван Компан (Академия Deloitte); Сергей Мартынчук (Cisco Украина); Михаил Бубнов (Schneider Electric Украина); Александр Прохорович (Филипп Моррис Украина); Ашот Абраамян (банк "Львов"); Ростислав Вовк ("Кормотех");

Василий Хмельницкий, украинский предприниматель, основатель UFuture; Сергей Коваленко (YASNO), Иван Компан (Академия Deloitte); Сергей Мартынчук (Cisco Украина); Михаил Бубнов (Schneider Electric Украина); Александр Прохорович (Филипп Моррис Украина); Ашот Абраамян (банк "Львов"); Ростислав Вовк ("Кормотех"); от IT-отрасли: Мария Шевчук, директор Ассоциации IT Ukraine; Степан Веселовский, СЕО Львовского ИТ Кластера; Виталий Седлер, CEO и соучредитель компании Intellias; Тарас Кицмей, соучредитель и член Совета директоров SoftServe.

Для кого эти два дня

Организаторы говорят, что эта конференция для тех, кто инвестирует работает, воюет и донатит на нужды ВСУ, волонтерит для военных, ветеранов и гражданских, а главное – не здается, не опускает руки, а несет в свет известия об Украине, ее непобедимом бизнесе и удивительные деловые таланты.

Где купить билеты

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