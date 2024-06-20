Mind Invest Summit — У Львові відбудеться інвестиційна конференція

Спікери Mind Invest Summit.

У Львові 28-29 червня відбудеться найбільша та найвпливовіша інвестиційна конференція 2024 року — Mind Invest Summit. За два дні можна буде дізнатись, куди інвесторам вкладати в Україні, як підприємцям залучити гроші від вітчизняних та міжнародних інституціональних інвесторів та обдумати отриману інформацію під звуки джазу.

Про це повідомляють організатори Mind Invest Summit.

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Місце проведення

Mind Invest Summit відбудеться у п’ятизірковому готельному комплексі Emily Resort, у закритому форматі.

Організатори обіцяють два дні спілкування з очільниками регуляторних органів, "ангельськими" та інституціональними венчурними капіталістами, підприємцями та стартаперами.

Також у програмі виставка технологічних команд та два незабутні джазові вечори з Олексієм Коганом та Ніно Катамадзе.



"Mind Invest Summit — майданчик для того, щоб почати працювати в Україні: обрати напрям, знайти партнера чи залучити фінансування. Ми збираємо команди, проєкти, аналітику – все, що необхідно для того, щоб почати ведення бізнесу в Україні", — зазначив головний редактор Mind.ua Євген Шпитко.

Що очікує на гостей

Організатори зазначають, що Mind Invest Summit — це два дні з одразу трьома цікавими та корисними заходами, за ціною одного.

Конференція інвестиційного бізнесу. Це два дні профільних, професійних виступів та дискусії, галузевих виступів та сесій питань-відповідей, пітчі технологічних команд — з окремим фокусом на deftech-проєкти.

Технологічна виставка UA Tech Show. Це експозиція, що об’єднає провідні технологічні компанії України, які презентуватимуть відвідувачам свої останні продукти та винаходи. Завдання просте — шукати і знайти партнерів, інвесторів чи замовників.

Jazz Weekend. Це джазова музична програма за участі молодих виконавців та відомих зірок. Два дні ввечері для гостей та учасників Mind Invest Summit гратимуть Олексій Коган із своїм Jazz in Kyiv Band та Ніно Катамадзе.

Головні спікери Mind Invest Summit у Львові

Спікери та модератори конференції

Розпочнеться Mind Invest Summit з інтерв'ю, де Роман Матис, президент Міжнародного Інвестиційного Офісу та Віктор Ющенко, 3-й Президент України будуть говорити про Глобальний погляд на Україну.

Спікерами та модераторами Конференції інвестиційного бізнесу стануть найвідоміші українські чиновники, бізнесмени та стартапери, регулятори та зірки:

від волонтерів: Сергій Притула, волонтер, громадський діяч, засновник БФ Сергія Притули, та Катерина Загорій, співзасновниця бюро соціальних проєктів Zagoriy Foundation та директорка ради директорів фармацевтичної компанії Дарниця;

Сергій Притула, волонтер, громадський діяч, засновник БФ Сергія Притули, та Катерина Загорій, співзасновниця бюро соціальних проєктів Zagoriy Foundation та директорка ради директорів фармацевтичної компанії Дарниця; від регуляторів: Михайло Подоляк, український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, антикризовий менеджер, радник голови Офісу Президента України; Руслан Магомедов, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України; Олексій Соболев, заступник Міністра економіки України, та Віталій Коваль, голова Фонду Держмайна;

Михайло Подоляк, український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, антикризовий менеджер, радник голови Офісу Президента України; Руслан Магомедов, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України; Олексій Соболев, заступник Міністра економіки України, та Віталій Коваль, голова Фонду Держмайна; від великого бізнесу: Василь Хмельницький, український підприємець, засновник UFuture; Сергій Коваленко (YASNO); Іван Компан (Академія Deloitte); Сергій Мартинчук (Cisco Україна); Михайло Бубнов (Schneider Electric Україна); Олександр Прохорович (Філіп Морріс Україна); Ашот Абраамян (банк "Львів"); Ростислав Вовк ("Кормотех");

Василь Хмельницький, український підприємець, засновник UFuture; Сергій Коваленко (YASNO); Іван Компан (Академія Deloitte); Сергій Мартинчук (Cisco Україна); Михайло Бубнов (Schneider Electric Україна); Олександр Прохорович (Філіп Морріс Україна); Ашот Абраамян (банк "Львів"); Ростислав Вовк ("Кормотех"); від IT-галузі: Марія Шевчук, директорка Асоціації IT Ukraine; Степан Веселовський, СЕО Львівського ІТ Кластера; Віталій Седлер, CEO та співзасновник компанії Intellias; Тарас Кицмей, співзасновник та член Ради директорів SoftServe.

Для кого ці два дні

Організатори кажуть, що ця конференція для тих, хто інвестує працює, воює та донатить на потреби ЗСУ, волонтерить для військових, ветеранів та цивільних, а головне — не здається, не опускає руки, а несе у світ звістку про Україну, її непереможний бізнес та надзвичайні ділові таланти.

Де купити квитки

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