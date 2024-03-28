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Во Львове открывается уникальная выставка в честь героев войны с Россией

28 марта 2024 19:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во Львове открывается уникальная выставка в честь героев войны с Россией
Шлемофон майора ВВС Украины Вадима Ворошилова как экспонат выставки. Фото: Ирина Солошенко/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во Львове, в четверг, 4 апреля, откроется уникальная музейная выставка "Из пламени родились", посвященная героям российско-украинской войны. На выставке будет представлено более 40 экспонатов, принадлежащих ведущим героям войны.

Об этом информирует пресс-служба проекта.

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Из пламени родились

Выставку посетителей ждет немало незаурядных артефактов, в частности рукопись главнокомандующего ВСУ (2021–2024 гг.) Валерия Залужного, почетные медали и награды украинских воинов, обломки снарядов, рисунки и другие артефакты.

Как отмечается, выставка знакомит с историями:

  • майора ВВС Украины Вадима Ворошилова с позывным Karaya;
  • капитана Национальной гвардии Давида Касаткина с позывным "Химик";
  • командира подразделения Медицинских сил ВСУ Юлии Паевской с позывным "Тайра";
  • волонтеров Папы Кеплер и Леонида Остальцева.

"Наша история куется массовым героизмом. Очень важно помнить, что эта война началась в 2014 году. Революция Достоинства показала нашему извечному врагу, что мы не сдадимся без боя, не поддадимся, поэтому после этого он начал полномасштабное военное вторжение. Для многих открылась история героизма украинцев: за каждым героем стоят люди, хранившие о нем память, и это тоже наша обязанность", — говорит заместитель генерального директора Национального музея Революции Достоинства Ольга Сало.

Мероприятие стартует в 15:30 во Львовском историческом музее по адресу: площадь Рынок, 6. Вход свободный.

Напомним, ранее во Львове начался прием заявок на архитектурный конкурс по восстановлению музея Романа Шухевича.

В то же время, зимой Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в открытии украиноязычного аудиогида Музея оккупации Латвии в сотрудничестве с посольством Украины в Латвии вместе и работниками Музея.

Львов
Украина
музеи
выставки
война в Украине

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