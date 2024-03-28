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У Львові відкривається унікальна виставка на честь героїв війни з Росією

28 березня 2024 19:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Львові відкривається унікальна виставка на честь героїв війни з Росією
Шоломофон майора ВПС України Вадима Ворошилова як експонат виставки. Фото: Ірина Солошенко/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Львові, у четвер, 4 квітня, відкриється унікальна музейна виставка "Із полум'я зродились", присвячена героям російсько-української війни. На виставці буде представлено понад 40 експонатів, які належать провідним героям війни.

Про це інформує пресслужба проєкту.

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Із полум'я зродились

На виставці відвідувачів чекає чимало неабияких артефактів, зокрема рукопис головнокомандувача ЗСУ (2021–2024 рр.) Валерія Залужного, почесні медалі та нагороди українських воїнів, уламки снарядів, малюнки та інші артефакти.

Як зазначається, виставка знайомить з історіями:

  • майора ВПС України Вадима Ворошилова на псевдо Karaya;
  • капітана Національної гвардії Давида Касаткіна на псевдо "Хімік";
  • командира підрозділу Медичних сил ЗСУ Юлії Паєвської на псевдо "Тайра"; 
  • волонтерів Тати Кеплер та Леоніда Остальцева.

"Наша історія кується масовим героїзмом. Дуже важливо пам’ятати, що ця війна почалася у 2014 році. Революція Гідності показала нашому споконвічному ворогові, що ми не здамося без бою, не піддамося, тож після цього він почав повномасштабне воєнне вторгнення. На Майдані для багатьох відкрилася історія героїзму українців. За кожним героєм стоять люди, які зберігали про нього пам’ять, і це також наш обов’язок", – каже заступниця генерального директора Національного музею Революції Гідності Ольга Сало.

Захід стартує о 15:30, у Львівському історичному музеї за адресою: площа Ринок, 6. Вхід вільний.

Нагадаємо, раніше у Львові розпочався прийом заявок на архітектурний конкурс з відновлення музею Романа Шухевича. 

Додамо, взимку Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у відкритті україномовного аудіогіда Музею окупації Латвії у співпраці з посольством України в Латвії разом та працівниками Музею.

Львів
Україна
музеї
виставки
війна в Україні

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