В Николаеве открыли второй в Украине центр LEVCHYK SPECTRUM HUB

LEVCHYK HUB в Николаеве. Фото: кадр из видео

В Николаеве 10 ноября состоялось официальное открытие центра для детей с расстройствами спектра аутизма LEVCHYK SPECTRUM HUB. Первое заведение фонд открыл еще в начале полномасштабного вторжения — в Варшаве, для помощи украинским детям, которые были вынуждены выехать за границу.

Новини.LIVE расскажет, как в Николаеве будут помогать детям с расстройствами спектра аутизма.

В Николаеве открыли центр помощи детям с расстройствами спектра

Основательница фонда Future for Ukraine Анна Ковалева рассказала, что это уже второй подобный центр именно в Украине, созданный благотворительным фондом Future for Ukraine, после львовского, который работает более двух лет.

Открытие LEVCHYK SPECTRUM HUB. Фото: кадр из видео

"Первый в Украине мы открыли во Львове, он уже работает более двух лет. До этого, в начале войны, открыли и в Варшаве. И это третий хаб, который бесплатно предоставляет социальные услуги для наших детей. Главная задача этого проекта — помогать детям в спектре аутизма, помогать их родителям", — рассказала она.

Ребенок осматривает игрушки. Фото: кадр из видео

Новый центр в Николаеве создан совместными усилиями фонда Future for Ukraine, Николаевского городского совета и при поддержке грантодателей. Как сообщил заместитель городского головы Анатолий Петров, это — первый подобный центр в городе, где с детьми работают с двух лет.

"Мы нашли вариант, он является уникальным как для городов областного значения из-за того, что мы пошли по договору о сотрудничестве. И наше помещение, наш ремонт, коммунальные услуги, наш штат — это отделение центра реабилитации детей с аутизмом. Поэтому я надеюсь, что старт у нас будет удачным, мы будем расширяться, потому что такая потребность в городе Николаеве достаточно велика", — сообщил чиновник.

Дети с расстройствами аутистического спектра могут заниматься в центре LEVCHYK SPECTRUM HUB бесплатно

В центре дети до 12 лет могут бесплатно заниматься с логопедами, нейропсихологами, физиотерапевтами, участвовать в творческих, музыкальных и арттерапевтических занятиях. Сейчас в хабе работает шесть специалистов, которые занимаются 36 детьми. По словам руководительницы направления "Помощь детям" фонда FFU Ольги Глюзы, центр сейчас работает в тестовом режиме, где только начинают знакомиться с малышами, чтобы понять их потребности и разработать индивидуальные программы.

Дети на занятиях. Фото: кадр из видео

Игрушки в центре. Фото: кадр из видео

Также в центре подготовили четкий алгоритм действий на случай воздушной тревоги. Ближайшее укрытие расположено неподалеку и полностью оборудовано всем необходимым. В случае тревоги дети вместе со специалистами переходят туда. Кроме того, в хабе есть резервное питание, а на случай сложной ситуации разрабатывается дополнительный план работы.

Николаевские родители, которые уже приводят детей в новый центр, говорят, что такие услуги раньше были недоступны из-за высокой стоимости.

"Очень дорогостоящие занятия у нас в Николаеве, а родители с особыми детьми не могут себе позволить такие расходы. Мы самостоятельно тоже занимаемся, но это же такая комплексная помощь. Мы и в спецшколу ходим, и еще на некоторые занятия, но надо побольше занятий, пока ребенок еще в таком возрасте. Потому что мы можем еще в этом возрасте как-то поспособствовать и улучшить его развитие", — рассказала женщина, которая привела в центр ребенка.

Другая посетительница, приводит своего сына Валерия дважды в неделю. Она отмечает, что в центре используют самые эффективные мировые методики, в частности АВА-терапию и сенсорную интеграцию.

"Это, наверное, один из лучших центров, потому что АВА-терапия, сенсорная интеграция — это именно то, что нужно таким детям", — сказала женщина.

Известно, что вскоре в Украине появится еще один такой центр — следующий LEVCHYK SPECTRUM HUB фонд Future for Ukraine планирует открыть в Харькове.

