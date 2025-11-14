Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Актуально В Николаеве заработал бесплатный центр для детей с аутизмом

В Николаеве заработал бесплатный центр для детей с аутизмом

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 22:32
обновлено: 23:47
В Николаеве открыли второй в Украине центр LEVCHYK SPECTRUM HUB
LEVCHYK HUB в Николаеве. Фото: кадр из видео

В Николаеве 10 ноября состоялось официальное открытие центра для детей с расстройствами спектра аутизма LEVCHYK SPECTRUM HUB. Первое заведение фонд открыл еще в начале полномасштабного вторжения — в Варшаве, для помощи украинским детям, которые были вынуждены выехать за границу.

Новини.LIVE расскажет, как в Николаеве будут помогать детям с расстройствами спектра аутизма.

Реклама
Читайте также:

В Николаеве открыли центр помощи детям с расстройствами спектра

Основательница фонда Future for Ukraine Анна Ковалева рассказала, что это уже второй подобный центр именно в Украине, созданный благотворительным фондом Future for Ukraine, после львовского, который работает более двух лет.

LEVCHYK SPECTRUM HUB
Открытие LEVCHYK SPECTRUM HUB. Фото: кадр из видео

"Первый в Украине мы открыли во Львове, он уже работает более двух лет. До этого, в начале войны, открыли и в Варшаве. И это третий хаб, который бесплатно предоставляет социальные услуги для наших детей.  Главная задача этого проекта — помогать детям в спектре аутизма, помогать их родителям", — рассказала она. 

LEVCHYK SPECTRUM HUB Миколаїв
Ребенок осматривает игрушки. Фото: кадр из видео

Новый центр в Николаеве создан совместными усилиями фонда Future for Ukraine, Николаевского городского совета и при поддержке грантодателей. Как сообщил заместитель городского головы Анатолий Петров, это — первый подобный центр в городе, где с детьми работают с двух лет.

"Мы нашли вариант, он является уникальным как для городов областного значения из-за того, что мы пошли по договору о сотрудничестве. И наше помещение, наш ремонт, коммунальные услуги, наш штат — это отделение центра реабилитации детей с аутизмом. Поэтому я надеюсь, что старт у нас будет удачным, мы будем расширяться, потому что такая потребность в городе Николаеве достаточно велика", — сообщил чиновник.

Дети с расстройствами аутистического спектра могут заниматься в центре LEVCHYK SPECTRUM HUB бесплатно

В центре дети до 12 лет могут бесплатно заниматься с логопедами, нейропсихологами, физиотерапевтами, участвовать в творческих, музыкальных и арттерапевтических занятиях. Сейчас в хабе работает шесть специалистов, которые занимаются 36 детьми. По словам руководительницы направления "Помощь детям" фонда FFU Ольги Глюзы, центр сейчас работает в тестовом режиме, где только начинают знакомиться с малышами, чтобы понять их потребности и разработать индивидуальные программы.

Миколаїв центр для дітей з аутизмом
Дети на занятиях. Фото: кадр из видео
Відкриття LEVCHYK SPECTRUM HUB
Игрушки в центре. Фото: кадр из видео

Также в центре подготовили четкий алгоритм действий на случай воздушной тревоги. Ближайшее укрытие расположено неподалеку и полностью оборудовано всем необходимым. В случае тревоги дети вместе со специалистами переходят туда. Кроме того, в хабе есть резервное питание, а на случай сложной ситуации разрабатывается дополнительный план работы.

Николаевские родители, которые уже приводят детей в новый центр, говорят, что такие услуги раньше были недоступны из-за высокой стоимости.

"Очень дорогостоящие занятия у нас в Николаеве, а родители с особыми детьми не могут себе позволить такие расходы. Мы самостоятельно тоже занимаемся, но это же такая комплексная помощь. Мы и в спецшколу ходим, и еще на некоторые занятия, но надо побольше занятий, пока ребенок еще в таком возрасте. Потому что мы можем еще в этом возрасте как-то поспособствовать и улучшить его развитие", — рассказала женщина, которая привела в центр ребенка.

Другая посетительница, приводит своего сына Валерия дважды в неделю. Она отмечает, что в центре используют самые эффективные мировые методики, в частности АВА-терапию и сенсорную интеграцию.

"Это, наверное, один из лучших центров, потому что АВА-терапия, сенсорная интеграция — это именно то, что нужно таким детям", — сказала женщина.

Известно, что вскоре в Украине появится еще один такой центр — следующий LEVCHYK SPECTRUM HUB фонд Future for Ukraine планирует открыть в Харькове.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский посетил детский центр в Херсоне.

Также узнайте, какое поведение малыша свидетельствует о возможном аутизме и на что стоит обратить внимание родителям.

дети учеба Николаев помощь аутизм
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации