Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Актуально У Миколаєві запрацював безкоштовний центр для дітей з аутизмом

У Миколаєві запрацював безкоштовний центр для дітей з аутизмом

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 22:32
Оновлено: 22:32
У Миколаєві відкрили другий в Україні центр LEVCHYK SPECTRUM HUB
LEVCHYK HUB у Миколаєві. Фото: кадр з відео

У Миколаєві 10 листопада відбулося офіційне відкриття центру для дітей із розладами спектра аутизму LEVCHYK SPECTRUM HUB. Перший заклад фонд відкрив ще на початку повномасштабного вторгнення у Варшаві для допомоги українським дітям, які були змушені виїхати за кордон.

Новини.LIVE розповість, як у Миколаєві допомагатимуть дітям із розладами спектра аутизму. 

Реклама
Читайте також:

В Миколаєві відкрили центр допомоги дітям з розладами спектра

Засновниця фонду Future for Ukraine Ганна Ковальова розповіла, що це вже  другий подібний центр саме в Україні, створений благодійним фондом Future for Ukraine, після львівського, який працює понад два роки. 

LEVCHYK SPECTRUM HUB
Відкриття LEVCHYK SPECTRUM HUB. Фото: кадр з відео

"Перший в Україні ми відкрили у Львові, він вже працює більше двох років. Перед цим, на початку війни, відкрили й у Варшаві. І це третій хаб, який безкоштовно надає соціальні послуги для наших діток.  Головна задача цього проєкту — допомагати діткам в спектрі аутизму, допомагати їх батькам", — розповіла вона. 

LEVCHYK SPECTRUM HUB Миколаїв
Дитина оглядає іграшки. Фото: кадр з відео

Новий центр у Миколаєві створено спільними зусиллями фонду Future for Ukraine, Миколаївської міської ради та за підтримки грантодавців. Як повідомив заступник міського голови Анатолій Петров, це — перший подібний центр у місті, де з дітьми працюють з двох років.

"Ми знайшли варіант, він є унікальним як для міст обласного значення через те, що ми пішли по договору про співпрацю. І наше приміщення, наш ремонт, комунальні послуги, наш штат — це відділення центру реабілітації дітей з аутизмом. Тому я надіюсь, що старт у нас буде вдалим, ми будемо розширюватися, бо така потреба в місті Миколаєві є досить велика", — повідомив посадовець.

Діти із розладами аутистичного спектру можуть займатися у центрі LEVCHYK SPECTRUM HUB безкоштовно

У центрі діти до 12 років можуть безкоштовно займатися з логопедами, нейропсихологами, фізіотерапевтами, брати участь у творчих, музичних та арттерапевтичних заняттях. Зараз у хабі працює шість фахівців, які опікуються 36 дітьми. За словами керівниці напряму "Допомога дітям" фонду FFU Ольги Глюзи, центр нині працює у тестовому режимі, де лише починають знайомитися з малечею, щоб зрозуміти їхні потреби і розробити індивідуальні програми. 

Миколаїв центр для дітей з аутизмом
Діти на заняттях. Фото: кадр з відео
Відкриття LEVCHYK SPECTRUM HUB
Іграшки у центрі. Фото: кадр з відео

Також у центрі підготували чіткий алгоритм дій на випадок повітряної тривоги. Найближче укриття розташоване неподалік і повністю обладнане всім необхідним. У разі тривоги діти разом із фахівцями переходять туди. Крім того, у хабі є резервне живлення, а на випадок складної ситуації розробляється додатковий план роботи.

Миколаївські батьки, які вже приводять дітей до нового центру, кажуть, що такі послуги раніше були недоступними через високу вартість.

"Дуже дороговартісні заняття у нас в Миколаєві, а батьки з особливими дітками не можуть собі дозволити такі витрати. Ми самостійно теж займаємось, але це ж така комплексна допомога. Ми і в спецшколу ходимо, і ще на деякі заняття, але треба побільше занять, поки дитинка ще в такому віці. Тому що ми можемо ще в цьому віці якось посприяти і покращити її розвитку", — розповіла жінка, яка привела до центру дитину.

Інша відвідувачка, приводить свого сина Валерія двічі на тиждень. Вона відзначає, що у центрі використовують найефективніші світові методики, зокрема АВА-терапію та сенсорну інтеграцію.

"Це, напевно, один із найкращих центрів, тому що АВА-терапія, сенсорна інтеграція – це саме те, що треба таким діткам", — сказала жінка. 

Відомо, що незабаром в Україні з'явиться іще один такий центр — наступний LEVCHYK SPECTRUM HUB фонд Future for Ukraine планує відкрити у Харкові.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський відвідав дитячий центр у Херсоні.

Також дізнайтеся, яка поведінка малюка свідчить про можливий аутизм та нащо варто звернути увагу батькам.

діти навчання Миколаїв допомога аутизм
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації