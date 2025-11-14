У Миколаєві відкрили другий в Україні центр LEVCHYK SPECTRUM HUB

LEVCHYK HUB у Миколаєві. Фото: кадр з відео

У Миколаєві 10 листопада відбулося офіційне відкриття центру для дітей із розладами спектра аутизму LEVCHYK SPECTRUM HUB. Перший заклад фонд відкрив ще на початку повномасштабного вторгнення у Варшаві для допомоги українським дітям, які були змушені виїхати за кордон.

Новини.LIVE розповість, як у Миколаєві допомагатимуть дітям із розладами спектра аутизму.

В Миколаєві відкрили центр допомоги дітям з розладами спектра

Засновниця фонду Future for Ukraine Ганна Ковальова розповіла, що це вже другий подібний центр саме в Україні, створений благодійним фондом Future for Ukraine, після львівського, який працює понад два роки.

Відкриття LEVCHYK SPECTRUM HUB. Фото: кадр з відео

"Перший в Україні ми відкрили у Львові, він вже працює більше двох років. Перед цим, на початку війни, відкрили й у Варшаві. І це третій хаб, який безкоштовно надає соціальні послуги для наших діток. Головна задача цього проєкту — допомагати діткам в спектрі аутизму, допомагати їх батькам", — розповіла вона.

Дитина оглядає іграшки. Фото: кадр з відео

Новий центр у Миколаєві створено спільними зусиллями фонду Future for Ukraine, Миколаївської міської ради та за підтримки грантодавців. Як повідомив заступник міського голови Анатолій Петров, це — перший подібний центр у місті, де з дітьми працюють з двох років.

"Ми знайшли варіант, він є унікальним як для міст обласного значення через те, що ми пішли по договору про співпрацю. І наше приміщення, наш ремонт, комунальні послуги, наш штат — це відділення центру реабілітації дітей з аутизмом. Тому я надіюсь, що старт у нас буде вдалим, ми будемо розширюватися, бо така потреба в місті Миколаєві є досить велика", — повідомив посадовець.

Діти із розладами аутистичного спектру можуть займатися у центрі LEVCHYK SPECTRUM HUB безкоштовно

У центрі діти до 12 років можуть безкоштовно займатися з логопедами, нейропсихологами, фізіотерапевтами, брати участь у творчих, музичних та арттерапевтичних заняттях. Зараз у хабі працює шість фахівців, які опікуються 36 дітьми. За словами керівниці напряму "Допомога дітям" фонду FFU Ольги Глюзи, центр нині працює у тестовому режимі, де лише починають знайомитися з малечею, щоб зрозуміти їхні потреби і розробити індивідуальні програми.

Діти на заняттях. Фото: кадр з відео

Іграшки у центрі. Фото: кадр з відео

Також у центрі підготували чіткий алгоритм дій на випадок повітряної тривоги. Найближче укриття розташоване неподалік і повністю обладнане всім необхідним. У разі тривоги діти разом із фахівцями переходять туди. Крім того, у хабі є резервне живлення, а на випадок складної ситуації розробляється додатковий план роботи.

Миколаївські батьки, які вже приводять дітей до нового центру, кажуть, що такі послуги раніше були недоступними через високу вартість.

"Дуже дороговартісні заняття у нас в Миколаєві, а батьки з особливими дітками не можуть собі дозволити такі витрати. Ми самостійно теж займаємось, але це ж така комплексна допомога. Ми і в спецшколу ходимо, і ще на деякі заняття, але треба побільше занять, поки дитинка ще в такому віці. Тому що ми можемо ще в цьому віці якось посприяти і покращити її розвитку", — розповіла жінка, яка привела до центру дитину.

Інша відвідувачка, приводить свого сина Валерія двічі на тиждень. Вона відзначає, що у центрі використовують найефективніші світові методики, зокрема АВА-терапію та сенсорну інтеграцію.

"Це, напевно, один із найкращих центрів, тому що АВА-терапія, сенсорна інтеграція – це саме те, що треба таким діткам", — сказала жінка.

Відомо, що незабаром в Україні з'явиться іще один такий центр — наступний LEVCHYK SPECTRUM HUB фонд Future for Ukraine планує відкрити у Харкові.

