Спецподразделение "Тайфун". Фото: Tayfun.in.ua

Презентация спецподразделения состоялась в ограниченном кругу журналистов, разработчиков дронов и организаций, заинтересованных в сотрудничестве.

"Тайфун" был создан в ответ на постоянное развитие технологий войны на линии фронта. Из-за изменения обстановки, различных тактик и необходимости предвидения действий врага, боевые подразделения НГУ нуждаются в усилении не только огневой поддержкой и артиллерией, но и дронами разных типов.

Читайте также:

На презентации была представлена команда отряда "Тайфуна", главные задачи, принципы работы и преимущества службы в спецподразделении.

Команда отряда. Фото: Tayfun.in.ua

"Наша главная задача — оперативная поддержка боевых бригад. Наши группы будут быстро маневрировать во время выполнения боевых задач, передвигаться на разные участки фронта для конкретных операций. Мы интегрируем новейшие беспилотные системы в работу отряда", — говорит командир отряда Михаил Кмитюк.

Презентация "Тайфун". Фото: Tayfun.in.ua

Большинство личного состава отряда — военные и ветераны с боевым опытом, работавшие в этом направлении в других подразделениях. Отряд "Тайфун" проводит набор на открытые должности с возможностью мобилизации или подписания контракта. Среди желаемых кандидатов — геймеры, инженеры, ветераны, выпускники школ операторов дронов и мотивированные патриоты.

Подразделение гарантирует индивидуальный подход, поэтапное обучение и постепенную интеграцию мотивированных гражданских лиц в военную среду с эффективным использованием их навыков. Для поступления в подразделение необходимо заполнить заявку-анкету на сайте Tayfun.in.ua, пройти собеседование и составить нормативы курса базовой боевой подготовки.