Спецпідрозділ "Тайфун". Фото: Tayfun.in.ua

Презентація спецпідрозділу відбулася в обмеженому колі журналістів, розробників дронів та організацій, зацікавлених у співпраці.

"Тайфун" було створено у відповідь на постійний розвиток технологій війни на лінії фронту. Через зміни обстановки, різноманітні тактики та необхідність передбачення дій ворога, бойові підрозділи НГУ потребують посилення не лише вогневою підтримкою та артилерією, а й дронами різних типів.

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На презентації було представлено команду загону "Тайфуну", головні задачі, принципи роботи та переваги служби у спецпідрозділі.

Команда загону. Фото: Tayfun.in.ua

"Наше головне завдання — оперативна підтримка бойових бригад. Наші групи будуть швидко маневрувати під час виконання бойових завдань, пересуватися на різні ділянки фронту для конкретних операцій. Ми інтегруємо новітні безпілотні системи у роботу загону", — говорить командир загону Михайло Кмитюк.

Презентація "Тайфун". Фото: Tayfun.in.ua

Більшість особового складу загону — військові та ветерани з бойовим досвідом, які працювали у цьому напрямку в інших підрозділах. Наразі загін "Тайфун" проводить набір на відкриті посади з можливістю мобілізації або підписання контракту. Серед бажаних кандидатів — геймери, інженери, ветерани, випускники шкіл операторів дронів і вмотивовані патріоти.

Підрозділ гарантує індивідуальний підхід, поетапне навчання та поступову інтеграцію мотивованих цивільних осіб у військове середовище з ефективним використанням їхніх навичок. Для вступу до підрозділу необхідно заповнити заявку-анкету на сайті Tayfun.in.ua, пройти співбесіду та скласти нормативи курсу базової бойової підготовки.