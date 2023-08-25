В Нью-Йорке стартовала выставка украинских иллюстраторов "500 дней войны"

Выставка украинских иллюстраторов в Нью-Йорке. Фото: VMIU

В четверг, 24 августа, в Нью-Йорке состоялось открытие выставки украинских иллюстраторов "500 дней войны". Мероприятие организует благотворительный фонд Art of Freedom в рамках мероприятия Ukraine Independence Day.

Об этом рассказали участники объединения VMIU в комментарии Новини.LIVE.

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Как известно, выставка "500 дней войны" — выставка иллюстраций от украинской арт-группы VMIU. Экспозиция состоит в групповом визуальном дневнике, где иллюстраторы пересказывают важные истории, освещают страдания и мужество украинского народа во время войны.

Выставка украинских иллюстраторов в Нью-Йорке. Фото: VMIU

Выставка украинских иллюстраторов в Нью-Йорке. Фото: VMIU

Выставка украинских иллюстраторов в Нью-Йорке. Фото: VMIU

Выставка украинских иллюстраторов в Нью-Йорке. Фото: VMIU

Выставка украинских иллюстраторов в Нью-Йорке. Фото: VMIU

Выставка украинских иллюстраторов в Нью-Йорке. Фото: VMIU

Выставка украинских иллюстраторов в Нью-Йорке. Фото: VMIU

Каждый плакат был создан в один из 500 дней, прошедших с 24 февраля — дня полномасштабного вторжения России. У каждой работы есть своя собственная уникальная стилистика и эстетика, что помогает передать сильные эмоции.

""500 дней войны" — это вопрос и одновременно ответ на то, какая роль культуры в этой войне и может ли искусство изменить мир к лучшему", — рассказывают организаторы.

Своими работами участники выставки доказывают, что культура становится инструментом быстрого реагирования и голосом правды, которая должна звучать по всему миру.

Участники выставка:

Кати Прусенко;

Дубровина Ольга;

Ярослав Борута;

Ника Любчич;

Евгения Плужник;

Роксолана Мохнач.

Выставка продлится до 27 августа по адресу 123 Coffey Street, Brooklyn, New York, USA, 11231.