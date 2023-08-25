В Нью-Йорке стартовала выставка украинских иллюстраторов "500 дней войны"
В четверг, 24 августа, в Нью-Йорке состоялось открытие выставки украинских иллюстраторов "500 дней войны". Мероприятие организует благотворительный фонд Art of Freedom в рамках мероприятия Ukraine Independence Day.
Об этом рассказали участники объединения VMIU в комментарии Новини.LIVE.
Украинская выставка в Нью-Йорке
Как известно, выставка "500 дней войны" — выставка иллюстраций от украинской арт-группы VMIU. Экспозиция состоит в групповом визуальном дневнике, где иллюстраторы пересказывают важные истории, освещают страдания и мужество украинского народа во время войны.
Каждый плакат был создан в один из 500 дней, прошедших с 24 февраля — дня полномасштабного вторжения России. У каждой работы есть своя собственная уникальная стилистика и эстетика, что помогает передать сильные эмоции.
""500 дней войны" — это вопрос и одновременно ответ на то, какая роль культуры в этой войне и может ли искусство изменить мир к лучшему", — рассказывают организаторы.
Своими работами участники выставки доказывают, что культура становится инструментом быстрого реагирования и голосом правды, которая должна звучать по всему миру.
Участники выставка:
- Кати Прусенко;
- Дубровина Ольга;
- Ярослав Борута;
- Ника Любчич;
- Евгения Плужник;
- Роксолана Мохнач.
Выставка продлится до 27 августа по адресу 123 Coffey Street, Brooklyn, New York, USA, 11231.