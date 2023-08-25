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В Нью-Йорке стартовала выставка украинских иллюстраторов "500 дней войны"

25 августа 2023 10:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Нью-Йорке стартовала выставка украинских иллюстраторов "500 дней войны"
Выставка украинских иллюстраторов в Нью-Йорке. Фото: VMIU
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 24 августа, в Нью-Йорке состоялось открытие выставки украинских иллюстраторов "500 дней войны". Мероприятие организует благотворительный фонд Art of Freedom в рамках мероприятия Ukraine Independence Day.

Об этом рассказали участники объединения VMIU в комментарии Новини.LIVE.

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Как известно, выставка "500 дней войны" — выставка иллюстраций от украинской арт-группы VMIU. Экспозиция состоит в групповом визуальном дневнике, где иллюстраторы пересказывают важные истории, освещают страдания и мужество украинского народа во время войны.

выставка
Выставка украинских иллюстраторов в Нью-Йорке. Фото: VMIU
выставка
Выставка украинских иллюстраторов в Нью-Йорке. Фото: VMIU
выставка
Выставка украинских иллюстраторов в Нью-Йорке. Фото: VMIU
выставка
Выставка украинских иллюстраторов в Нью-Йорке. Фото: VMIU
выставка
Выставка украинских иллюстраторов в Нью-Йорке. Фото: VMIU
выставка
Выставка украинских иллюстраторов в Нью-Йорке. Фото: VMIU
выставка
Выставка украинских иллюстраторов в Нью-Йорке. Фото: VMIU

Каждый плакат был создан в один из 500 дней, прошедших с 24 февраля — дня полномасштабного вторжения России. У каждой работы есть своя собственная уникальная стилистика и эстетика, что помогает передать сильные эмоции.

""500 дней войны" — это вопрос и одновременно ответ на то, какая роль культуры в этой войне и может ли искусство изменить мир к лучшему", — рассказывают организаторы.

Своими работами участники выставки доказывают, что культура становится инструментом быстрого реагирования и голосом правды, которая должна звучать по всему миру.

Участники выставка:

  • Кати Прусенко;
  • Дубровина Ольга;
  • Ярослав Борута;
  • Ника Любчич;
  • Евгения Плужник;
  • Роксолана Мохнач.

Выставка продлится до 27 августа по адресу 123 Coffey Street, Brooklyn, New York, USA, 11231.

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