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У Нью-Йорку стартувала виставка українських ілюстраторів "500 днів війни"

25 серпня 2023 10:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Нью-Йорку стартувала виставка українських ілюстраторів "500 днів війни"
Виставка українських ілюстраторів у Нью-Йорку. Фото: VMIU
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 24 серпня у Нью-Йорку відбулося відкриття виставки українських ілюстраторів "500 днів війни". Захід організовує благодійний фонд Art of Freedom в рамках події Ukraine Independence Day.

Про це розповіли учасники об'єднання VMIU у коментарі Новини.LIVE.

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Як відомо, виставка "500 днів війни" — виставка ілюстрацій від української артгрупи VMIU. Експозиція складається в груповий візуальний щоденник, де ілюстратори переповідають важливі історії, висвітлюють страждання та мужність українського  народу під час війни.

виставка
Виставка українських ілюстраторів у Нью-Йорку. Фото: VMIU
виставка
Виставка українських ілюстраторів у Нью-Йорку. Фото: VMIU
виставка
Виставка українських ілюстраторів у Нью-Йорку. Фото: VMIU
виставка
Виставка українських ілюстраторів у Нью-Йорку. Фото: VMIU
виставка
Виставка українських ілюстраторів у Нью-Йорку. Фото: VMIU
виставка
Виставка українських ілюстраторів у Нью-Йорку. Фото: VMIU
виставка
Виставка українських ілюстраторів у Нью-Йорку. Фото: VMIU

Кожен плакат було створено в один з 500 днів, які пройшли з 24 лютого — дня повномасштабного вторгнення Росії.  Кожна робота має свою власну унікальну стилістику та естетику, що допомагає передати сильні емоції.

""500 днів війни" — це питання та одночасно відповідь на те, яка роль культури у цій війні та чи може мистецтво змінити світ на краще", — розповідають організатори.

Своїми роботами учасники виставки доводять, що культура стає інструментом швидкого реагування та голосом правди, що має лунати на весь світ. 

Учасники виставка:

  • Каті Прусенко;
  • Дубровіна Ольга;
  • Ярослав Борута;
  • Ніка Любчич;
  • Євгенія Плужник;
  • Роксолана Мохнач.

Виставка триватиме до 27 серпня за адресою 123 Coffey Street, Brooklyn, New York, USA, 11231.

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