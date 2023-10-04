В Польше прошел саммит W4UA в поддержку Украины

Саммит W4UA в Польше. Фото: пресс-служба FFU

Недавно, 28-29 сентября, в польском городе Жешув-Ясенка прошел ежегодный саммит для местных органов власти, неправительственных и бизнес-организаций из Польши, Украины и всего мира для налаживания международного сотрудничества, направленного на поддержку Украины.

Цель саммита W4UA — создать платформу для диалога между участниками, обмен знаниями и коллективными действиями для решения насущных проблем, с которыми сталкивается Украина.

Читайте также:

Саммит W4UA в Польше

В саммите приняли участие более 100 спикеров, среди которых заместитель Министра по делам ветеранов Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации, Татьяна Калита, городской голова города Буча, Анатолий Федорук, Генеральный консул Украины в Люблине, Олег Куць, Генеральный директор Rotary International , Иван Гевко и Елена Николаенко, Председатель Совета FFU США и Польша, волонтер-куратор по стратегии и развитию FFU Украина.

Саммит W4UA в Польше. Фото: прессслужба FFU

На W4UA 2023 обсуждались следующие критические вопросы, влияющие на развитие Украины:

Гуманитарная помощь и помощь беженцам:

Удовлетворение неотложных потребностей населения, пострадавшего от войны, и содействие инициативам по стабильному оказанию гуманитарной помощи.

Правосудие и права человека:

В фокусе — пострадавшие от войны, в том числе дети. Укрепление международной и украинской правовой инфраструктуры.

Здравоохранение и ментальное здоровье нации:

Исследование стратегий улучшения инфраструктуры здравоохранения в Украине и поддержки психического здоровья украинцев.

Медиа в эпоху пропаганды и фейковых новостей:

Анализ влияния пропаганды и фейковых новостей на общественное мнение. Поощрение ответственной журналистики.

Реконструкция инфраструктуры и инвестиционные горизонты:

Определение возможностей развития инфраструктуры городов Украины и привлечение инвестиций для восстановления страны после войны.

Отдельное внимание было уделено блоку "Психосоциальное благосостояние украинской молодежи" (Psychosocial Well-being of Ukrainian Youth). Дети и подростки относятся к наиболее уязвимым группам населения, пострадавшим от войны. Особенно это касается детей с инвалидностью и ментальными расстройствами, для которых вынужденный переезд стал большим испытанием — вместе с домом они потеряли социальные связи, чувство стабильности и безопасности. Чтобы правильно помочь детям пережить ежедневный травматический опыт, необходимо понимать их потребности.

Саммит W4UA в Польше. Фото: пресс-служба FFU

Так, семьи ВПЛ, которые воспитывают детей с расстройствами спектра аутизма (РСА), вместе с вынужденным переездом часто теряют возможность посещать регулярные коррекционные занятия, базовые для полноценного развития ребенка в спектре аутизма.

Именно на эту тему — проблематика детей ВПЛ в спектре аутизма — выступила с речью Елена Николаенко, которая является разработчиком стратегии и концепции запуска благотворительного фонда Future for Ukraine (FFU).

Елена Николаенко. Фото: прессслужба FFU

Фонд FFU обеспечивает высококачественное протезирование и реабилитацию для украинских военных со сложными случаями ампутаций за рубежом, оказывает медицинскую помощь больницам и госпиталям, в рамках проекта GIDNA оказывает психологическую помощь женщинам. Также одним из главных направлений деятельности фонда является помощь детям ВПЛ.

Во время своего выступления Елена Николаенко рассказала о фундаментальном подходе Фонда к помощи детям ВПЛ в спектре аутизма. А именно о том, как фонд и проект LEVCHYK SPECTRUM HUB не только помогают детям адаптироваться к новым обстоятельствам жизни во время войны и обеспечивают бесплатные коррекционные занятия, но и способствуют развитию в Украине аутизм-френдли среды, в которой дети в спектре смогли бы на уровне с другими приспособиться к социальной жизни.

Елена Николаенко. Фото: пресс-служба FFU

"Фонд Future For Ukraine работает не просто в направлении "запрос-помощь" — мы смотрим на вещи шире. Мы думаем не только о том, как помочь, но и что мы можем изменить в обществе, чтобы предотвратить определенные проблемы, какими знаниями мы можем поделиться с людьми. Это называется адвокацией", — отметила Елена Николаенко.

Также Елена рассказала об основных принципах, которые помогают фонду успешно вести благотворительную деятельность и иметь хорошую репутацию среди международных доноров — соблюдение кодекса этики, прозрачность в работе и четкая отчетность.

"При разработке концепции фонда Future For Ukraine мы ориентировались на международный опыт, и наша команда понимала необходимость имплементации этического кодекса. Кодекс этики — это набор принципов и правил, которые определяют нормы поведения и ценности, которых должен придерживаться фонд в своей деятельности. Этот ряд правил применяется ко всем работникам фонда и людям, имеющим отношение к нашей деятельности", — подчеркнула Елена Николаенко.

Первый саммит W4UA состоялся 7-9 декабря 2022, на нем обсуждались вопросы продовольственной и энергетической безопасности Украины, поддержка стартапов и планы восстановления разрушенных украинских городов.