У Польщі відбувся саміт W4UA на підтримку України
Нещодавно, 28-29 вересня, у польському місті Жешув-Ясьонка пройшов щорічний саміт для місцевих органів влади, неурядових та бізнес-організацій з Польщі, України та всього світу для налагодження міжнародної співпраці, спрямованої на підтримку України.
Мета саміту W4UA — створити платформу для діалогу між учасниками, обміну знаннями та колективних дій для розв'язання нагальних проблем, з якими стикається Україна.
Саміт W4UA у Польщі
У саміті взяли участь понад 100 спікерів, серед яких заступниця Міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Тетяна Калита, міський голова міста Буча, Анатолій Федорук, Генеральний консул України в Любліні, Олег Куць, Генеральний директор Rotary International, Іван Гевко та Олена Ніколаєнко, Голова Ради FFU США та Польща, волонтерка-кураторка зі стратегії та розвитку FFU Україна.
На W4UA 2023 обговорювалися наступні критичні питання, що впливають на розвиток України:
- Гуманітарна допомога та допомога біженцям:
Задоволення нагальних потреб населення, яке постраждало від війни, та сприяння ініціативам зі стабільного надання гуманітарної допомоги.
- Правосуддя та права людини:
У фокусі — постраждалі від війни, зокрема діти.Зміцнення міжнародної та української правової інфраструктури.
- Охорона здоров'я та ментальне здоров'я нації:
Дослідження стратегій для покращення інфраструктури охорони здоров'я в Україні та підтримки психічного здоров'я українців.
- Медіа в епоху пропаганди та фейкових новин:
Аналіз впливу пропаганди та фейкових новин на громадську думку. Заохочення відповідальної журналістики.
- Реконструкція інфраструктури та інвестиційні горизонти:
Визначення можливостей для розвитку інфраструктури міст України та залучення інвестицій для відновлення країни після війни.
Окрема увага була приділена блоку "Психосоціальний добробут української молоді" (Psychosocial Well-being of Ukrainian Youth). Діти та підлітки належать до найбільш вразливих груп населення, які постраждали від війни. Особливо це стосується дітей з інвалідністю та ментальними розладами, для яких вимушений переїзд став великим випробовуванням — разом із домівкою вони втратили соціальні зв'язки, відчуття стабільності та безпеки. Щоб належним чином допомогти дітям пережити щоденний травматичний досвід, необхідно розуміти їхні потреби.
Так, родини ВПО, які виховують дітей із розладами спектра аутизму (РСА), разом із вимушеним переїздом часто втрачають можливість відвідувати регулярні корекційні заняття, які є базовими для повноцінного розвитку дитини у спектрі аутизму.
Саме на цю тему — проблематика дітей ВПО у спектрі аутизму — виступила з промовою Олена Ніколаєнко, яка є розробницею стратегії та концепції запуску благодійного фонду Future for Ukraine (FFU).
Фонд FFU забезпечує високоякісне протезування та реабілітацію для українських військових зі складними випадками ампутацій за кордоном, надає медичну допомогу лікарням та госпіталям, у межах проєкту GIDNA надає психологічну допомогу жінкам. Також одним із найголовніших напрямків діяльності фонду є допомога дітям ВПО.
Під час свого виступу Олена Ніколаєнко розповіла про фундаментальний підхід Фонду до допомоги дітям ВПО у спектрі аутизму. А саме про те, як фонд та проєкт LEVCHYK SPECTRUM HUB не лише допомагають дітям адаптуватися до нових обставин життя під час війни та забезпечують безплатні корекційні заняття, а й сприяють розвитку в Україні аутизм-френдлі середовища, в якому діти у спектрі змогли б на рівні з іншими адаптуватися до соціального життя.
"Фонд Future For Ukraine працює не просто у напрямку "запит-допомога" — ми дивимося на речі ширше. Ми думаємо не лише про те, як допомогти, але й що ми можемо змінити у суспільстві, щоб запобігти певним проблемам, якими знаннями ми можемо поділитися з людьми. Це називається адвокацією", — зазначила Олена Ніколаєнко.
Також Олена розповіла про основні принципи, які допомагають фонду успішно вести благодійну діяльність та мати гарну репутацію серед міжнародних донорів — це дотримання кодексу етики, прозорість у роботі та чітка звітність.
"Під час розробки концепції фонду Future For Ukraine ми орієнтувалися на міжнародний досвід, і наша команда розуміла необхідність імплементації етичного кодексу. Кодекс етики — це набір принципів і правил, які визначають норми поведінки та цінності, яких має дотримуватися фонд у своїй діяльності. Ця низка правил застосовується до всіх працівників фонду і людей, дотичних до нашої діяльності", — підкреслила Олена Ніколаєнко.
Перший саміт W4UA відбувся 7-9 грудня 2022 року, на ньому обговорювалися питання продовольчої та енергетичної безпеки України, підтримка стартапів та плани відновлення зруйнованих українських міст.