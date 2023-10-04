У Польщі відбувся саміт W4UA на підтримку України

Саміт W4UA у Польщі. Фото: пресслужба FFU

Нещодавно, 28-29 вересня, у польському місті Жешув-Ясьонка пройшов щорічний саміт для місцевих органів влади, неурядових та бізнес-організацій з Польщі, України та всього світу для налагодження міжнародної співпраці, спрямованої на підтримку України.

Мета саміту W4UA — створити платформу для діалогу між учасниками, обміну знаннями та колективних дій для розв'язання нагальних проблем, з якими стикається Україна.

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Саміт W4UA у Польщі

У саміті взяли участь понад 100 спікерів, серед яких заступниця Міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Тетяна Калита, міський голова міста Буча, Анатолій Федорук, Генеральний консул України в Любліні, Олег Куць, Генеральний директор Rotary International, Іван Гевко та Олена Ніколаєнко, Голова Ради FFU США та Польща, волонтерка-кураторка зі стратегії та розвитку FFU Україна.

Саміт W4UA у Польщі. Фото: пресслужба FFU

На W4UA 2023 обговорювалися наступні критичні питання, що впливають на розвиток України:

Гуманітарна допомога та допомога біженцям:

Задоволення нагальних потреб населення, яке постраждало від війни, та сприяння ініціативам зі стабільного надання гуманітарної допомоги.

Правосуддя та права людини:

У фокусі — постраждалі від війни, зокрема діти.Зміцнення міжнародної та української правової інфраструктури.

Охорона здоров'я та ментальне здоров'я нації:

Дослідження стратегій для покращення інфраструктури охорони здоров'я в Україні та підтримки психічного здоров'я українців.

Медіа в епоху пропаганди та фейкових новин:

Аналіз впливу пропаганди та фейкових новин на громадську думку. Заохочення відповідальної журналістики.

Реконструкція інфраструктури та інвестиційні горизонти:

Визначення можливостей для розвитку інфраструктури міст України та залучення інвестицій для відновлення країни після війни.

Окрема увага була приділена блоку "Психосоціальний добробут української молоді" (Psychosocial Well-being of Ukrainian Youth). Діти та підлітки належать до найбільш вразливих груп населення, які постраждали від війни. Особливо це стосується дітей з інвалідністю та ментальними розладами, для яких вимушений переїзд став великим випробовуванням — разом із домівкою вони втратили соціальні зв'язки, відчуття стабільності та безпеки. Щоб належним чином допомогти дітям пережити щоденний травматичний досвід, необхідно розуміти їхні потреби.

Саміт W4UA у Польщі. Фото: пресслужба FFU

Так, родини ВПО, які виховують дітей із розладами спектра аутизму (РСА), разом із вимушеним переїздом часто втрачають можливість відвідувати регулярні корекційні заняття, які є базовими для повноцінного розвитку дитини у спектрі аутизму.

Саме на цю тему — проблематика дітей ВПО у спектрі аутизму — виступила з промовою Олена Ніколаєнко, яка є розробницею стратегії та концепції запуску благодійного фонду Future for Ukraine (FFU).

Олена Ніколаєнко. Фото: пресслужба FFU

Фонд FFU забезпечує високоякісне протезування та реабілітацію для українських військових зі складними випадками ампутацій за кордоном, надає медичну допомогу лікарням та госпіталям, у межах проєкту GIDNA надає психологічну допомогу жінкам. Також одним із найголовніших напрямків діяльності фонду є допомога дітям ВПО.

Під час свого виступу Олена Ніколаєнко розповіла про фундаментальний підхід Фонду до допомоги дітям ВПО у спектрі аутизму. А саме про те, як фонд та проєкт LEVCHYK SPECTRUM HUB не лише допомагають дітям адаптуватися до нових обставин життя під час війни та забезпечують безплатні корекційні заняття, а й сприяють розвитку в Україні аутизм-френдлі середовища, в якому діти у спектрі змогли б на рівні з іншими адаптуватися до соціального життя.

Олена Ніколаєнко. Фото: пресслужба FFU

"Фонд Future For Ukraine працює не просто у напрямку "запит-допомога" — ми дивимося на речі ширше. Ми думаємо не лише про те, як допомогти, але й що ми можемо змінити у суспільстві, щоб запобігти певним проблемам, якими знаннями ми можемо поділитися з людьми. Це називається адвокацією", — зазначила Олена Ніколаєнко.

Також Олена розповіла про основні принципи, які допомагають фонду успішно вести благодійну діяльність та мати гарну репутацію серед міжнародних донорів — це дотримання кодексу етики, прозорість у роботі та чітка звітність.

"Під час розробки концепції фонду Future For Ukraine ми орієнтувалися на міжнародний досвід, і наша команда розуміла необхідність імплементації етичного кодексу. Кодекс етики — це набір принципів і правил, які визначають норми поведінки та цінності, яких має дотримуватися фонд у своїй діяльності. Ця низка правил застосовується до всіх працівників фонду і людей, дотичних до нашої діяльності", — підкреслила Олена Ніколаєнко.

Перший саміт W4UA відбувся 7-9 грудня 2022 року, на ньому обговорювалися питання продовольчої та енергетичної безпеки України, підтримка стартапів та плани відновлення зруйнованих українських міст.