В школах прошли тренинги по остановке кровотечений — учителей учили спасать жизни

Участники тренинга. Фото: "СИЧ Украина"

В учебных заведениях педагоги прошли бесплатные тренинги по остановке критических кровотечений. Цель инициативы — дать практические знания, которые помогут действовать в случае ранения или чрезвычайной ситуации до приезда медиков.

Во время занятий педагоги учились оценивать опасность и правильно оказывать первую помощь.

Реклама

Читайте также:

Тренинги по остановке кровотечений

Потребность в таких навыках стала особенно острой из-за систематических обстрелов гражданской инфраструктуры, в том числе и повреждения учебных заведений. Под ударами оказывались детские сады, школы и внешкольные центры в разных регионах страны. В результате образовательные учреждения оказываются в зоне риска, а первые минуты после ранения могут стать решающими.

"Такие знания помогают лучше понимать теорию, чтобы отработать ее на практике. Это может спасти жизнь в случае критической ситуации — реальными угрозами, с которыми Украина сталкивается ежедневно", — отмечают в компании "СИЧ-Украина", которая инициировала проект.

Обучение проводил инструктор с боевым опытом и ветеран Олег Лелякин. Участников ознакомили с правилами безопасности при оказании помощи, принципами работы кровеносной системы и навыками остановки критических кровотечений — прямое давление, наложение украинского турникета SICH, тампонада и бандажирование.

"С первых минут тренер создал атмосферу доверия и поддержки. С улыбкой, терпением и юмором он объяснял, как действовать в критических ситуациях. Теперь каждый из нас точно знает, что сможет спасти жизнь", — поделились педагоги школы Family and Friends.

В Orange School также показали моменты из тренинга и добавили:

"Безопасность детей — это наша ежедневная ответственность, поэтому при необходимости мы должны действовать быстро, уверенно и правильно".

За последние две недели обучение прошли более 100 педагогов из учебных заведений Киева и области. В будущем проект планируют расширить на другие регионы.

Информационная справка

"СИЧ Украина" — крупнейший украинский производитель кровоостанавливающих жгутов SICH-Tourniquet. С 2014 года компания производит инструмент "номер один" в современных гражданских и военных аптечках. Официальный поставщик Министерства обороны Украины, Национальной гвардии и полиции.