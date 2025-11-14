У школах відбулися тренінги із зупинки кровотеч — вчителів навчали рятувати життя

Учасники тренінгу. Фото: "СІЧ Україна"

У закладах освіти педагоги пройшли безкоштовні тренінги із зупинки критичних кровотеч. Мета ініціативи — дати практичні знання, які допоможуть діяти у разі поранення чи надзвичайної ситуації до приїзду медиків.

Під час занять освітяни вчилися оцінювати небезпеку й правильно надавати першу допомогу.

Тренінги із зупинки кровотеч

Потреба у таких навичках стала особливо гострою через систематичний обстріл цивільної інфраструктури, зокрема й пошкодження закладів освіти. Під ударами опинялися дитячі садки, школи та позашкільні центри у різних регіонах країни. Внаслідок цього освітні установи опиняються в зоні ризику, а перші хвилини після поранення можуть стати вирішальними.

"Такі знання допомагають краще розуміти теорію, щоб відпрацювати її на практиці. Це може врятувати життя у разі критичної ситуації — реальними загрозами, з якими Україна стикається щодня", — зазначають у компанії "СІЧ-Україна", яка ініціювала проєкт.

Навчання проводив інструктор із бойовим досвідом та ветеран Олег Лелякін. Учасників ознайомили з правилами безпеки під час надання допомоги, принципами роботи кровоносної системи та навичками зупинки критичних кровотеч — прямий тиск, накладання українського турнікета SICH, тампонада й бандажування.

"З перших хвилин тренер створив атмосферу довіри й підтримки. З усмішкою, терпінням і гумором він пояснював, як діяти у критичних ситуаціях. Тепер кожен з нас точно знає, що зможе врятувати життя", — поділилися педагоги школи Family and Friends.

В Orange School також показали моменти з тренінгу та додали:

"Безпека дітей — це наша щоденна відповідальність, тому за потреби ми маємо діяти швидко, впевнено і правильно".

За останні два тижні навчання пройшли понад 100 педагогів із закладів освіти Києва та області. У майбутньому проєкт планують розширити на інші регіони.

"СІЧ Україна" — найбільший український виробник кровоспинних джгутів SICH-Tourniquet. З 2014 року компанія виробляє інструмент "номер один" у сучасних цивільних і військових аптечках. Офіційний постачальник Міністерства оборони України, Національної гвардії та поліції.