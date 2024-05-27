В Вашингтоне пройдет благотворительный турнир по гольфу среди ветеранов

Благотворительный турнир "Объединенные гольфом". Фото иллюстрировано: Master Management 360

В Вашингтоне в июне этого года пройдет Американо-украинский благотворительный турнир по гольфу для ветеранов. Главная цель этого мероприятия – объединение ветеранских сообществ Украины и США для поддержки украинских ветеранов войны.

Об этом стало известно во время пресс-конференции организаторов и участников в Киеве в понедельник, 27 мая.

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Подробности Турнира

Турнир состоится 7 июня 2024 года в рамках трехдневного 1-го ежегодного американско-украинского самита свободы на легендарном поле для гольфа военно-воздушной базы Эндрюс. На этом поле играет в гольф президент США. Событие направлено на поддержку украинских героев войны через программы реабилитации и терапии посттравматического стрессового расстройства.

Пресс-конференция в Киеве. Фото: Master Management 360

"Гольф выступает важным средством физической и ментальной реабилитации ветеранов. США имеют огромный опыт в преодолении посттравматических расстройств для ветеранов. Мы хотим перенять этот положительный опыт для реабилитации украинских ветеранов", — отметил один из организаторов мероприятия Дмитрий Терпило.

Пресс-конференция в Киеве. Фото: Master Management 360

В апреле под Киевом проходил благотворительный турнир "Объединенные гольфом", где раненые бойцы смогли восстановиться физически и морально. Это были первые соревнования в Украине, где ветераны войны играли вместе с членами украинского гольф-сообщества. Состоялся благотворительный аукцион.

Благотворительный турнир "Объединенные гольфом". Фото иллюстрировано: Master Management 360

Поддержка и солидарность

На пресс-конференции присутствовала Елена Губка, военный медик и ветеран, потерявшая мужчину на войне. Она уверена, что гольф имеет уникальные реабилитационные возможности как на физическом, так и ментальном уровнях.

"Такой комплексный подход очень важен. Он дает возможность обмена опытом и привлечения положительного опыта для всех слоев населения", — отметила медик.

Пресс-конференция в Киеве. Фото: Master Management 360

Александр Кикин, Председатель правления "Общество Ветеранов АТО с инвалидностью", рассказал, что впервые попробовал играть в гольф в 2017 году.

"До этого два года я ходил на костылях и не мог удержаться на одной ноге. Но азарт игры втянул в процесс, и таким образом произошла хорошая физическая реабилитация. Иногда даже по 8 часов могу тренироваться на поле. победить самого себя! В 2022 году многие из ветеранов снова пошли защищать Украину в добровольческие батальоны", — рассказал Кикин.

Пресс-конференция в Киеве. Фото: Master Management 360

Ранее военный Александр (Терен) Будько принял участие в соревнованиях по триатлону, которые организовала общественная организация Ironwill (Железная воля). Защитник проплыл 750 метров.

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