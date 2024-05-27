У Вашингтоні пройде благодіний турнір з гольфу серед ветеранів
У Вашингтоні в червні цього року пройде Американсько-український благодійний турнір з гольфу для ветеранів. Головна мета цього заходу — об'єднання ветеранських спільнот України та США задля підтримки українських ветеранів війни.
Про це стало відомо під час пресконференції організаторів і учасників у Києві в понеділок, 27 травня.
Деталі Турніру
Турнір відбудеться 7 червня 2024 року у рамках триденного 1-го ЩОРІЧНОГО АМЕРИКАНСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО САМІТУ СВОБОДИ на легендарному полі для гольфу військово-повітряної бази Ендрюс. На цьому полі грає у гольф президент США. Подія спрямована на підтримку українських героїв війни через програми реабілітації та терапії посттравматичного стресового розладу.
"Гольф виступає важливим засобом фізичної та ментальної реабілітації ветеранів. США мають величезний досвід у подоланні посттравматичних розладів для ветеранів. Ми хочемо перейняти цей позитивний досвід для реабілітації українських ветеранів", — зазначив один з організаторів заходу Дмитро Терпило.
У квітні під Києвом проходив благодійний турнір "Об'єднані гольфом", де поранені бійці змогли відновитися фізично та морально. Це були перші змагання в Україні, де ветерани війни грали разом з членами української гольф-спільноти. Відбувся також благодійний аукціон.
Підтримка і Солідарність
На прес-конференції була присутня Олена Губка, військова медикиня і ветеран, яка втратила чоловіка на війні. Вона впевнена, що гольф має унікальні реабілітаційні можливості, як на фізичному, так і ментальному рівнях.
"Такий комплексний підхід дуже важливий. Він дає можливість обміну досвідом та залучення позитивного досвіду для всіх прошарків населення", — зазначила медикиня.
Олександр Кікін, Голова правління "Товариство Ветеранів АТО з інвалідністю", розповів, що вперше спробував грати у гольф у 2017 році.
"До цього два роки я ходив на милицях і не міг утриматись на одній нозі. Але азарт гри втягнув у процес, і таким чином відбулася гарна фізична реабілітація. Іноді навіть по 8 годин можу тренуватися на полі. У цій грі кожен ветеран має побороти та перемогти самого себе! У 2022 році багато хто з ветеранів знову пішли боронити Україну у добровольчі батальйони. Моя ціль — брати участь у чемпіонатах Європи та світу, планую отримати знання як реабілітолог і навчати хлопців повертатися до життя", — розповів Кікін.
Раніше військовий Олександр (Терен) Будько взяв участь у змаганнях з триатлону, які організувала громадська організація Ironwill (Залізна воля). Захисник проплив 750 метрів.
Також ми розповідали, що очільник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут закликав компенсувати втрати в ЗСУ та провести ротації. Він також розповів, про нюанси рекрутингу.
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