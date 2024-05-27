У Вашингтоні пройде благодіний турнір з гольфу серед ветеранів

Благодійний турнір "Об'єднані гольфом". Фото ілюстроване: Master Management 360

У Вашингтоні в червні цього року пройде Американсько-український благодійний турнір з гольфу для ветеранів. Головна мета цього заходу — об'єднання ветеранських спільнот України та США задля підтримки українських ветеранів війни.

Про це стало відомо під час пресконференції організаторів і учасників у Києві в понеділок, 27 травня.

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Деталі Турніру

Турнір відбудеться 7 червня 2024 року у рамках триденного 1-го ЩОРІЧНОГО АМЕРИКАНСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО САМІТУ СВОБОДИ на легендарному полі для гольфу військово-повітряної бази Ендрюс. На цьому полі грає у гольф президент США. Подія спрямована на підтримку українських героїв війни через програми реабілітації та терапії посттравматичного стресового розладу.

Прес-конференція у Києві. Фото: Master Management 360

"Гольф виступає важливим засобом фізичної та ментальної реабілітації ветеранів. США мають величезний досвід у подоланні посттравматичних розладів для ветеранів. Ми хочемо перейняти цей позитивний досвід для реабілітації українських ветеранів", — зазначив один з організаторів заходу Дмитро Терпило.

Прес-конференція у Києві. Фото: Master Management 360

У квітні під Києвом проходив благодійний турнір "Об'єднані гольфом", де поранені бійці змогли відновитися фізично та морально. Це були перші змагання в Україні, де ветерани війни грали разом з членами української гольф-спільноти. Відбувся також благодійний аукціон.

Благотворительный турнир "Объединенные гольфом". Фото иллюстрировано: Master Management 360

Підтримка і Солідарність

На прес-конференції була присутня Олена Губка, військова медикиня і ветеран, яка втратила чоловіка на війні. Вона впевнена, що гольф має унікальні реабілітаційні можливості, як на фізичному, так і ментальному рівнях.

"Такий комплексний підхід дуже важливий. Він дає можливість обміну досвідом та залучення позитивного досвіду для всіх прошарків населення", — зазначила медикиня.

Прес-конференція у Києві. Фото: Master Management 360

Олександр Кікін, Голова правління "Товариство Ветеранів АТО з інвалідністю", розповів, що вперше спробував грати у гольф у 2017 році.

"До цього два роки я ходив на милицях і не міг утриматись на одній нозі. Але азарт гри втягнув у процес, і таким чином відбулася гарна фізична реабілітація. Іноді навіть по 8 годин можу тренуватися на полі. У цій грі кожен ветеран має побороти та перемогти самого себе! У 2022 році багато хто з ветеранів знову пішли боронити Україну у добровольчі батальйони. Моя ціль — брати участь у чемпіонатах Європи та світу, планую отримати знання як реабілітолог і навчати хлопців повертатися до життя", — розповів Кікін.

Прес-конференція у Києві. Фото: Master Management 360

Раніше військовий Олександр (Терен) Будько взяв участь у змаганнях з триатлону, які організувала громадська організація Ironwill (Залізна воля). Захисник проплив 750 метрів.

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