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Uklon запустил мобильную выставку для помощи детям — фото

6 декабря 2024 18:27
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
В такси Uklon проходит мобильная выставка для помощи детям
900 автомобилей Uklon превратились в мобильную выставку. Фото: БФ "Дети Героев"
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

С 6 по 25 декабря 2024 года украинский райдхеллинг-сервис Uklon совместно с Благотворительным Фондом "Дети Героев" реализуют уникальную инициативу "Согревающие мечты". В рамках проекта более 900 автомобилей Uklon в 19 городах Украины превратились в мобильную выставку рисунков детей Героев и их историй.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Мобильная выставка для помощи детям

Инициатива символически объединяет две важные даты — День Вооруженных Сил Украины и День Святого Николая. Рисунки детей, исполненны искренних просьб к Святому Николаю о спокойствии и безопасности, являются не только воплощением их мечтаний, но и выражением благодарности современным "Николайчикам" — ВСУ, которые ежедневно защищают свободу и будущее нашей страны.

Благотворительный Фонд "Дети Героев" помогает детям, потерявшим одного или обоих родителей в результате вторжения России. По состоянию на 1 декабря 2024 года на попечении Фонда 10 979 подопечных. Еженедельно к Фонду присоединяются около 100 детей. 93% подопечных Фонда — это дети военнослужащих, 7% — гражданских.

uklon
Рисунок ребенка в авто Uklon. Фото: БФ "Дети Героев"

В отличие от традиционных статических выставок эта инициатива интегрируется в повседневную жизнь украинцев.

Рисунки детей, размещенные внутри почти тысячи автомобилей партнеров Uklon, напоминают пользователям о важности поддержки понесших потери и одновременно побуждают к проявлению солидарности и заботы.

uklon выставка
Женщина сканирует QR-код. Фото: БФ "Дети Героев"

Через QR-коды, размещенные рядом с рисунками, пользователи могут перейти на сайт проекта, ознакомиться подробнее с инициативой, просмотреть галерею рисунков и внести свой вклад в поддержку детей Героев. Собранные средства будут направлены на закупку праздничных подарков и реализацию долгосрочных программ Фонда, включающих экстренную, гуманитарную и медицинскую помощь, образовательные инициативы, психологическую поддержку и социализацию.

"Тысячи наших подопечных пишут письма и готовят рисунки для Святого Николая, где просят осуществить одну главную мечту, — вернуть родителей и закончить войну. К сожалению, нам не по силам воплотить эти мечты в жизнь. Однако мы можем осуществить их желания — подарить желанные подарки и вернуть веру в чудеса. Мы благодарим нашего партнера Uklon, который в очередной раз помогает осуществлять желание детей Героев. Такая поддержка является примером настоящей социальной ответственности украинского бизнеса, который приобщается к созданию счастливых моментов для тех, кто в этом нуждается больше всего", — поделилась Валерия Абдал, соучредитель Фонда "Дети Героев".

uklon выставка
Мобильная выставка. Фото: БФ "Дети Героев"

Кроме информационной поддержки Фонда, Uklon предоставил прямую финансовую помощь для закупки подарочных сертификатов детям. Эти сертификаты позволяют каждому ребенку реализовать свои личные пожелания.

Вице-президент по связям с общественностью Uklon Денис Казван добавил, что компания также передала средства в фонд для закупки подарков.

"Когда я был маленьким, и День Святого Николая был запрещённым праздником в той стране, которой уже нет, мои родители всегда клали мне под подушку подарок, пока я спал. Я любил читать, поэтому часто это была классная книга. И это было чудо — проснуться и почувствовать подарок под подушкой. И я всегда удивлялся, как они могли не разбудить меня ночью? Я вырос. Под подушкой сегодня ничего не было. И это нормально. Потому что теперь наш черёд делать для детей маленькие чудеса. А День Святого Николая давно стал нашим настоящим праздником для детей и взрослых. И с прошлого года в этот день теперь отмечается ещё один праздник — День Вооружённых Сил Украины. И во время войны и российской агрессии совпадение этих праздников приобрело какой-то новый особенный смысл для нас. Особенно для украинских детей. Но, к сожалению, многие дети не могут получить подарки от родителей, которых убила Россия", — написал Казван в Facebook.

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Сообщение Казвана в Facebook

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил детей в "Охматдете". Он поздравил их с Днем святого Николая.

Напомним, 6 декабря украинцы отмечают один из самых больших и ожидаемых праздников, который обожают и дети, и взрослые — День Святого Николая. По новому церковному календарю верующие будут чествовать святителя Николая, чудотворца и архиепископа Мир Ликийских. Этот праздник имеет как древние церковные традиции, так и сохраняющиеся до сих пор народные обычаи.

дети такси акция благотворительность выставки День Святого Николая

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