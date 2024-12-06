В такси Uklon проходит мобильная выставка для помощи детям

Uklon запустил мобильную выставку для помощи детям — фото
С 6 по 25 декабря 2024 года украинский райдхеллинг-сервис Uklon совместно с Благотворительным Фондом "Дети Героев" реализуют уникальную инициативу "Согревающие мечты". В рамках проекта более 900 автомобилей Uklon в 19 городах Украины превратились в мобильную выставку рисунков детей Героев и их историй.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Мобильная выставка для помощи детям
Инициатива символически объединяет две важные даты — День Вооруженных Сил Украины и День Святого Николая. Рисунки детей, исполненны искренних просьб к Святому Николаю о спокойствии и безопасности, являются не только воплощением их мечтаний, но и выражением благодарности современным "Николайчикам" — ВСУ, которые ежедневно защищают свободу и будущее нашей страны.
Благотворительный Фонд "Дети Героев" помогает детям, потерявшим одного или обоих родителей в результате вторжения России. По состоянию на 1 декабря 2024 года на попечении Фонда 10 979 подопечных. Еженедельно к Фонду присоединяются около 100 детей. 93% подопечных Фонда — это дети военнослужащих, 7% — гражданских.
В отличие от традиционных статических выставок эта инициатива интегрируется в повседневную жизнь украинцев.
Рисунки детей, размещенные внутри почти тысячи автомобилей партнеров Uklon, напоминают пользователям о важности поддержки понесших потери и одновременно побуждают к проявлению солидарности и заботы.
Через QR-коды, размещенные рядом с рисунками, пользователи могут перейти на сайт проекта, ознакомиться подробнее с инициативой, просмотреть галерею рисунков и внести свой вклад в поддержку детей Героев. Собранные средства будут направлены на закупку праздничных подарков и реализацию долгосрочных программ Фонда, включающих экстренную, гуманитарную и медицинскую помощь, образовательные инициативы, психологическую поддержку и социализацию.
"Тысячи наших подопечных пишут письма и готовят рисунки для Святого Николая, где просят осуществить одну главную мечту, — вернуть родителей и закончить войну. К сожалению, нам не по силам воплотить эти мечты в жизнь. Однако мы можем осуществить их желания — подарить желанные подарки и вернуть веру в чудеса. Мы благодарим нашего партнера Uklon, который в очередной раз помогает осуществлять желание детей Героев. Такая поддержка является примером настоящей социальной ответственности украинского бизнеса, который приобщается к созданию счастливых моментов для тех, кто в этом нуждается больше всего", — поделилась Валерия Абдал, соучредитель Фонда "Дети Героев".
Кроме информационной поддержки Фонда, Uklon предоставил прямую финансовую помощь для закупки подарочных сертификатов детям. Эти сертификаты позволяют каждому ребенку реализовать свои личные пожелания.
Вице-президент по связям с общественностью Uklon Денис Казван добавил, что компания также передала средства в фонд для закупки подарков.
"Когда я был маленьким, и День Святого Николая был запрещённым праздником в той стране, которой уже нет, мои родители всегда клали мне под подушку подарок, пока я спал. Я любил читать, поэтому часто это была классная книга. И это было чудо — проснуться и почувствовать подарок под подушкой. И я всегда удивлялся, как они могли не разбудить меня ночью? Я вырос. Под подушкой сегодня ничего не было. И это нормально. Потому что теперь наш черёд делать для детей маленькие чудеса. А День Святого Николая давно стал нашим настоящим праздником для детей и взрослых. И с прошлого года в этот день теперь отмечается ещё один праздник — День Вооружённых Сил Украины. И во время войны и российской агрессии совпадение этих праздников приобрело какой-то новый особенный смысл для нас. Особенно для украинских детей. Но, к сожалению, многие дети не могут получить подарки от родителей, которых убила Россия", — написал Казван в Facebook.
Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил детей в "Охматдете". Он поздравил их с Днем святого Николая.
Напомним, 6 декабря украинцы отмечают один из самых больших и ожидаемых праздников, который обожают и дети, и взрослые — День Святого Николая. По новому церковному календарю верующие будут чествовать святителя Николая, чудотворца и архиепископа Мир Ликийских. Этот праздник имеет как древние церковные традиции, так и сохраняющиеся до сих пор народные обычаи.
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