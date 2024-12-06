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Uklon запустив мобільну виставку задля допомоги дітям — фото

6 грудня 2024 18:27
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
В таксі Uklon проходить мобільна виставка задля допомоги дітям
900 автівок Uklon перетворились на мобільну виставку. Фото: БФ "Діти Героїв"
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

З 6 по 25 грудня 2024 року український райдхелінг-сервіс Uklon спільно з Благодійним Фондом "Діти Героїв" реалізують унікальну ініціативу "Мрії, що зігрівають". У межах проєкту понад 900 автівок Uklon у 19 містах України перетворились на мобільну виставку малюнків дітей Героїв та їхніх історій.  

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Мобільна виставка задля допомоги дітям

Ініціатива символічно поєднує дві важливі дати — День Збройних сил України та День Святого Миколая. Малюнки дітей, сповнені щирих прохань до Святого Миколая про спокій та безпеку, є не лише втіленням їхніх мрій, а й виразом подяки сучасним "Миколайчикам" — ЗСУ, які щодня боронять свободу та майбутнє нашої країни.

Благодійний Фонд "Діти Героїв" допомагає дітям, які втратили одного чи обох батьків внаслідок вторгнення рф. Станом на 1 грудня 2024 року під опікою Фонду 10 979 підопічних. Щотижня до Фонду приєднуються близько 100 дітей. 93% підопічних Фонду — це діти військовослужбовців, 7% — цивільних.

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Малюнок дитини в автівці Uklon. Фото: БФ "Діти Героїв"

На відміну від традиційних статичних виставок, ця ініціатива інтегрується у повсякденне  життя українців.

Малюнки дітей, розміщені всередині майже тисячі автомобілів  партнерів Uklon, нагадують користувачам про важливість підтримки тих, хто зазнав втрат, і водночас спонукають до прояву солідарності та турботи.

uklon виставка
Жінка сканує QR-код. Фото: БФ "Діти Героїв"

Через QR-коди, розміщені поруч із малюнками, користувачі можуть перейти на сайт проєкту, ознайомитися детальніше з ініціативою, переглянути галерею малюнків і зробити свій внесок на підтримку дітей Героїв. Зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю святкових подарунків та реалізацію довготривалих програм Фонду, які включають екстрену, гуманітарну та медичну допомогу, освітні ініціативи, психологічну підтримку та соціалізацію.

"Тисячі наших підопічних пишуть листи та готують малюнки для Святого Миколая, де просять здійснити одну головну мрію, — повернути батьків та закінчити війну. На жаль, нам не до снаги втілити ці мрії в життя. Проте ми можемо здійснити їхні бажання — подарувати омріяні подарунки та повернути віру в дива. Ми дякуємо нашому партнеру Uklon, який вкотре допомагає здійснювати бажання дітей Героїв. Така підтримка є прикладом справжньої соціальної відповідальності українського бізнесу, який долучається до створення щасливих моментів для тих, хто цього потребує найбільше", — поділилася Валерія Абдал, співзасновниця Фонду "Діти Героїв".

uklon виставка
Мобільна виставка. Фото: БФ "Діти Героїв"

Окрім інформаційної підтримки Фонду, Uklon надав пряму фінансову допомогу для закупівлі подарункових сертифікатів дітям. Ці сертифікати дають можливість кожній дитині реалізувати свої особисті побажання. 

Віце-президент зі зв’язків з громадськістю Uklon Денис Казван додав, що компанія також передала кошти фонду на закупівлю подарунків.

"Коли я був малий, і День Святого Миколая був забороненим святом в тій країні, якої вже немає, мої батьки завжди клали мені під подушку подарунок, поки я спав. Я любив читати, тому часто це була класна книга. І це було диво — прокинутись і відчути подарунок під подушкою. І я завжди дивувався, ну як вони змогли не розбудити мене вночі? Я виріс. Під подушкою сьогодні нічого не було. І це норм. Бо тепер наш час робити дітям маленькі дива. А День Святого Миколая став давно нашим справжнім святом для дітлахів та дорослих. Ще й від минулого року тепер на цей день припадає інше свято — День Збройних Сил України. І під час війни та російської агресії співпадіння цих свят набуло якогось нового особливого сенсу для нас. Особливо для українських дітей. Але, на жаль, багато дітлахів не можуть отримати подарунки від батьків, яких вбила РФ", — написав Казван у Facebook.

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Повідомлення Казвана у Facebook

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відвідав дітей в "Охматдиті". Він привітав їх із Днем святого Миколая.

Нагадаємо, 6 грудня українці відзначають одне з найбільших та найочікуваніших свят, яке обожнюють і діти, і дорослі — День Святого Миколая. За новим церковним календарем віряни вшановуватимуть святителя Миколая, чудотворця та архієпископа Мир Лікійських. Це свято має як давні церковні традиції, так і народні звичаї, які зберігаються дотепер.

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