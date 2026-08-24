Украина знает себе цену: Kalush Orchestra и другие звезды поздравили украинцев

Группа Kalush Orchestra. Фото: Kalush Orchestra/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Отель "Украина" в центре столицы, принадлежащий украинскому предпринимателю Максиму Криппе, 24 августа, в День Независимости, стал площадкой для особого видеообращения.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Артисты поздравили с Днем Независимости из отеля "Украина"

Прямо с балкона отеля, откуда открывается панорама Майдана Независимости, украинские артисты поздравили соотечественников с 35-й годовщиной независимости Украины. К праздничному обращению присоединились актрисы Ирина Кудашова, Наталья Денисенко и Ксения Вертинская, певицы Кристина Соловий, Наталья Карпа, Геля Зозуля и Мята, певцы Шугар, Laud и Вадим Олейник, участники группы Kalush Orchestra и другие украинские артисты.

Одним из самых эмоциональных стало обращение Кристины Соловий. Певица подчеркнула, что независимость для украинцев — это не только историческая дата, но и право оставаться собой и ежедневно защищать собственную свободу:

"Независимость — это не то, что нам однажды подарили. Это право быть собой, за которое украинцы борются снова и снова. Говорить на своём языке свободно, петь свои песни искренне, помнить свою историю и не спрашивать ни у кого разрешения, кем нам быть", — заявила певица.

Соловий также напомнила о тех, благодаря кому Украина продолжает бороться за свою свободу.

"Наша независимость носит имена тех, кто её защищает, поэтому лучшая наша благодарность — это поддержка армии. Я хочу Украины, которая не оглядывается, нравится ли она кому-то. Украины, которая знает себе цену", — сказала она.

Завершила свое обращение певица пожеланием украинцам держаться друг за друга:

"С 35-м днем восстановления независимости, украинцы! Держимся друг за друга крепко!"

К поздравлениям присоединились и участники Kalush Orchestra. Музыканты пожелали украинцам прежде всего победы и скорейшего завершения войны:

"Поздравляем нас, вас, всех людей, весь наш народ с Днём Независимости. Желаем крепкого здоровья, чтобы у всех все было хорошо, и самое главное — желаем нам скорейшей победы. Слава Украине", — подчеркнула группа.

КилимМен из Kalush Orchestra записал отдельное обращение к украинским военным. На фоне Майдана Независимости он поблагодарил Силы обороны за то, что украинцы могут продолжать жить, работать и отмечать важные для страны даты.

"Спасибо нашим Вооруженным Силам за то, что вы оберегаете эту красоту. Спасибо всем, кто помогает и поддерживает Вооруженные Силы Украины", — сказал артист.

Наталья Денисенко в своем обращении подчеркнула силу украинской нации:

"Сегодня я хочу, чтобы мы вспомнили, насколько сильна наша нация, насколько ценны наша украинская идентичность и независимость".

Шугар пожелал стране мира и стремительного развития во всех сферах на долгие годы вперед:

"35 лет — это только начало становления такой классной страны. Я желаю всем нам спокойствия, мира, чтобы развивались культура, экономика и другие сферы. Чтобы весь мир, который и так знает, что мы классные, еще больше восхищался нами и хотел с нами дружить, а мы такие: "А-а-а, подождите, мы сами себе". Поздравляю всех и каждого, кто присоединяется к развитию страны", — подчеркнул певец.

"Украина, я люблю тебя за ощущение дома, за утренний кофе в своем городе, за украинскую песню, которую поёшь душой", — добавила певица Мята.

Само место для записи поздравлений выбрали неслучайно.

Отель "Украина" — одно из самых узнаваемых зданий столицы. 66-метровое здание расположено на аллее Героев Небесной Сотни, а с его верхних этажей открывается панорамный вид на Крещатик и Майдан Независимости — сердце Киева и одно из главных мест новейшей истории Украины.

Для отеля, который сам является частью архитектурного облика столицы, это стало символическим способом присоединиться к одному из главных государственных праздников Украины.

Новини.LIVE сообщали, что с 24 августа по 6 сентября в столичном отеле "Украина" все желающие смогут увидеть престижный трофей мирового киберспорта — кубок чемпионов Major 2024. Посетители смогут сфотографироваться с наградой и принять участие в розыгрыше официального мерча NAVI.

Новини.LIVE писали, что фонд украинского бизнесмена Максима Криппы передал Силам обороны Украины 20 автомобилей Volkswagen Transporter. Автомобили распределили между подразделениями, выполняющими боевые, разведывательные, логистические и медицинские задачи на различных направлениях фронта.