Ukraine WOW и "Вернись живым" воссоздали легендарный Флаг Независимости

Депутаты с государственным флагом Украины в Верховной Раде в августе 1991 года. Фото: кадр из видео

В 1991 году, 35 лет назад, группа народных депутатов внесла в зал Верховной Рады флаг нестандартного цвета и размера, который стал главным свидетелем провозглашения независимости Украины. В августе 2026 года общественная организация Ukraine WOW совместно с фондом "Повернись живим" при поддержке Верховной Рады Украины воспроизвели этот флаг тиражом в одну тысячу экземпляров, чтобы он вновь объединял, а также спасал жизни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу общественной организации Ukraine WOW.

История легендарного флага

В советские времена за демонстрацию украинского флага преследовал КГБ. Поэтому достать ткань нужных цветов было почти невозможно, так как ее изымали из магазинов спецслужбы. Именно поэтому флаг, тайно сшитый активистами Народного Руха, был голубым, а не синим, и имел длину 7 метров 34 сантиметра — столько нашлось ткани.

24 августа 1991 года в 21:04 группа народных депутатов во главе с Вячеславом Чорноволом и Иваном Зайцем внесла флаг в зал Верховной Рады Украины. Этот кадр из документальной хроники знает каждый украинец.

Воссоздание легендарного флага

В 2026 году общественная организация Ukraine WOW и фонд "Повернись живим" при поддержке Верховной Рады Украины воссоздали флаг — тысяча копий того же цвета и размера. Каждое имеет свой номер, к каждому прилагается открытка, собственноручно подписанная Иваном Зайцем — одним из отцов-основателей современного украинского государства.

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"Я помню этот день до мелочей. Мы слышали, как тысячи голосов под парламентом скандировали: "Не-за-виси-мость, не-за-виси-мость!" Итак, мы взяли этот большой голубо-желтый флаг и понесли его в зал. Потом мы пели "Червону калину". Я испытывал огромную гордость, потому что мне выпала честь быть среди основателей государства. Такое случается, наверное, раз в тысячу лет. И мы эту возможность не упустили. Это было большое счастье — стать знаменосцем этого государства", — вспомнил Иван Заец.

"24 августа 1991 года голубо-желтое знамя было торжественно внесено в Верховную Раду. А 24 февраля 2022 года, к великому сожалению, впервые в нашей современной истории его пришлось эвакуировать из парламента. До начала апреля 2022 года он находился в моем рюкзаке и оставался с нами до тех пор, пока российские войска не были отброшены за пределы Киевской области. Тогда флаг вернулся на своё почетное место в Верховной Раде Украины. И там он останется навсегда", — подчеркнул председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

А руководитель Аппарата Верховной Рады Украины Вячеслав Штучный заявил, что точная копия флага, который 35 лет назад стал свидетелем рождения независимой Украины, теперь будет помогать тем, кто её защищает.

"Мы стремились воссоздать тот флаг, который сегодня хранится в украинском парламенте. Над каждой копией работали четверо человек. И каждому Иван Заец, живая легенда, подписал открытку. Мы верим, что с этой тысячей флагов люди получат немного веры и силы, которые так нужны, чтобы двигаться дальше. Если в 1991 году украинцам удалось победить империю зла и обрести независимость, когда в это никто в мире не верил, то и нам удастся выстоять сегодня. Мы искренне благодарны тем, кто поверил в эту идею и помог воплотить её в жизнь: Акордбанку, Новой поште, Тарасу Панасенко и Анатолию Редеру", — заявили основательницы ОО Ukraine WOW Ярослава Гресь и Юлия Соловей.

Благотворительные пожертвования в полном объеме фонд "Повернись живым" направит на закупку наземных роботизированных комплексов для Сил обороны Украины, которые будут использовать их для эвакуации раненых, а также доставки необходимых вещей (лекарств, провизии, боеприпасов) в самые опасные участки фронта.

"Наземные роботизированные комплексы выполняют самые рискованные задачи вместо военных, медиков и водителей. Именно поэтому потребность фронта в таких комплексах сегодня чрезвычайно велика, а обеспечение ими войск и подготовка операторов является одним из приоритетных направлений работы фонда", — прокомментировал Олег Карпенко, заместитель директора фонда "Повернись живым".

Как ранее писали Новини.LIVE, в Украине ежегодно 23 августа отмечается День Государственного флага. Это один из самых известных символов нашего государства. Он состоит из двух равных горизонтальных полос: синей сверху и жёлтой снизу, при этом соотношение ширины флага к его длине составляет 2:3.

Также мы писали, будет ли в Украине официальный выходной в День Независимости в 2026 году.День Независимости является официальным праздничным нерабочим днем, и в обычных условиях это означало бы гарантированный выходной. Однако во время действия военного положения правила праздничных выходных бездействуют, но в частных компаниях руководители могут самостоятельно сделать 24 августа выходным днем ​​для своих работников или сократить рабочий день.