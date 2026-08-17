Ukraine WOW та "Повернись живим" відтворили легендарний Прапор Незалежності

Депутати з державним прапором України у Верховній Раді у серпні 1991 року. Фото: кадр з відео

У 1991 році, 35 років тому група народних депутатів внесла до зали Верховної Ради прапор нестандартного кольору і розміру, який став головним свідком проголошення незалежності України. У серпні 2026-го громадська організація Ukraine WOW разом із фондом "Повернись живим" за підтримки Верховної Ради України відтворили цей прапор в одній тисячі копій, щоб він знову об’єднував, а ще — рятував життя.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу ГО Ukraine WOW.

Історія легендарного прапору

В радянські часи за демонстрацію українського прапора переслідував КДБ. Тому дістати тканину потрібних кольорів було майже неможливо, бо її вилучали з магазинів спецслужби. Саме тому прапор, таємно пошитий активістами Народного Руху, був блакитний, а не синій, і мав довжину 7 метрів 34 сантиметри — стільки знайшлося тканини.

24 серпня 1991 року о 21:04 група народних депутатів на чолі з В’ячеславом Чорноволом та Іваном Зайцем внесла прапор до зали Верховної Ради України. Цей кадр документальної хроніки знає кожен українець.

Відтворення легендарного прапору

У 2026 році ГО Ukraine WOW та фонд "Повернись живим" за підтримки Верховної Ради України відтворили прапор — тисяча копій такого самого кольору і розміру. Кожен має свій номер, до кожного додається листівка, власноруч підписана Іваном Зайцем — одним із батьків-засновників сучасної української держави.

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"Я пам’ятаю цей день до дрібниць. Ми чули, як тисячі голосів під парламентом скандували: "Не-за-леж-ність, не-за-леж-ність! Тож ми взяли цей великий блакитно-жовтий прапор і понесли його в залу. Потім ми співали "Червону калину". Я відчував велику гордість, бо мені випала нагода бути серед засновників держави. Таке трапляється, мабуть, раз на тисячу років. І ми цю нагоду не змарнували. Це було велике щастя ― стати прапороносцем цієї держави", — пригадав Іван Заєць.

"24 серпня 1991 року блакитно-жовтий прапор був урочисто внесений до Верховної Ради. А 24 лютого 2022 року, на превеликий жаль, уперше в нашій сучасній історії його довелося евакуювати з парламенту. До початку квітня 2022 року він був у моєму наплічнику і залишався з нами доти, доки російські війська не були відкинуті за межі Київської області. Тоді прапор повернувся на своє чільне місце у Верховній Раді України. І там він залишиться назавжди", — підкреслив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

А керівник Апарату Верховної Ради України Вячеслав Штучний заявив, що точна копія прапора, який 35 років тому став свідком народження незалежної України, тепер допомагатиме тим, хто її захищає.

"Ми прагнули відтворити той прапор, який сьогодні зберігається в українському парламенті. Над кожною копією працювали четверо людей. І кожному Іван Заєць, жива легенда, підписав листівку. Ми віримо, що з цією тисячею прапорів люди отримають трохи віри й сили, які так потрібні, щоб рухатися далі. Якщо в 1991-му українцям вдалося перемогти імперію зла і здобути незалежність, коли в це не вірив ніхто у світі, то і нам вдасться вистояти сьогодні. Ми щиро вдячні тим, хто повірив у цю ідею і допоміг втілити її в життя: Акордбанку, Новій пошті, Тарасу Панасенку та Анатолію Редеру", — заявили засновниці ГО Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

Благодійні внески у повному обсязі фонд "Повернись живим" спрямує на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України, які використовуватимуть їх для евакуації поранених, а також довозу необхідних речей (медикаментів, провізії, боєприпасів) у найнебезпечніші ділянки фронту.

"Наземні роботизовані комплекси виконують найризикованіші завдання замість військових, медиків і водіїв. Саме тому потреба фронту в таких комплексах сьогодні надзвичайно велика, а забезпечення ними війська та підготовка операторів є одним із пріоритетних напрямів роботи фонду", — прокоментував Олег Карпенко, заступник директора фонду "Повернись живим".

Як раніше писали Новини.LIVE, в Україні щороку 23 серпня відзначається День Державного Прапора. Це один із найвідоміших символів нашой держави. Він складається з двох рівних горизонтальних смуг: синьої зверху та жовтої знизу, при цьому співвідношення ширини прапора до його довжини становить 2:3.

Також ми писали, чи буде в Україні офіційний вихідний на День Незалежності у 2026 році. День Незалежності є офіційним святковим неробочим днем і у звичайних умовах це означало б гарантований вихідний. Проте під час дії воєнного стану правила святкових вихідних не діють, але у приватних компаніях керівники можуть самостійно зробити 24 серпня вихідним днем для своїх працівників або скоротити робочий день.