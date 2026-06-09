Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Актуально Украинские семьи получили психоэмоциональную поддержку от БФ Вадима Столара

Украинские семьи получили психоэмоциональную поддержку от БФ Вадима Столара

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 14:40
Украинские семьи получили психоэмоциональную поддержку от Фонда Вадима Столара
11 этап проекта "Відновись". Фото: Фонд Вадима Столара.

Проект "Відновись" Благотворительного фонда Вадима Столара реализуется уже более четырех лет, за это время он охватил 2 500 семей. Новый этап прошел в живописном уголке вблизи села Соль, в сердце Закарпатья. Семьи с детьми провели неделю в туристическом комплексе "Эдельвейс", расположенном на территории Ужанского национального парка.

В рамках проекта малообеспеченные семьи ВПЛ и семьи, которые потеряли жилье в результате войны, получают психологическую и эмоциональную поддержку в одной из живописных и безопасных локаций в Украине.

11 етап проєкту "Відновись"
11 этап проекта "Відновись". Фото: Фонд Вадима Столара.

"Мы продолжаем проект "Відновись", потому что убеждены: поддержка украинских семей, живущих в условиях тяжелых испытаний, должна быть постоянной. А восстановление эмоционального состояния, возможность почувствовать заботу и безопасность — это очень важно для наших людей сегодня. Именно поэтому мы на "Відновись" создаем пространство, где семьи с детьми могут хотя бы ненадолго забыть о тревогах и найти ресурс для дальнейшей жизни. Ведь поддерживая тех, кто остается сейчас в Украине, мы помогаем им сохранить устойчивость, веру в себя и уверенность в будущем", — рассказала волонтер Фонда Вадима Столара Наталья Приходько.

11 етап проєкту "Відновись"
11 этап проекта "Відновись". Фото: Фонд Вадима Столара.

Стоит отметить, что "Восстановись"  это не просто отдых. С родителями и детьми работают профильные специалисты: психологи, арт-терапевты, аниматоры. Кроме работы со специалистами, во время 11-го этапа, как всегда, было много развлечений для малышей - команда Фонда организовывала тематические праздники, концерты, интересные конкурсы, экскурсии.

11 етап проєкту Відновись
11 этап проекта "Відновись". Фото: Фонд Вадима Столара.

"Проект "Відновись" — это наш вклад в ментальное здоровье нации. Мы понимаем, что будущее Украины зависит от того, насколько мы сегодня сможем поддержать семьи с детьми, пострадавшими от войны. Поэтому мы стремимся помочь им найти внутренний ресурс и силы двигаться дальше", — сказал основатель Фонда Вадим Столар.

Читайте также:

Вадим Столар психологическая помощь Фонд Вадима Столара
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации