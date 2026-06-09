Українські родини отримали психоемоційну підтримку від Фонду Вадима Столара

11 етап проєкту "Відновись". Фото: Фонд Вадима Столара.

Проєкт "Відновись" Благодійного фонду Вадима Столара реалізується вже понад чотири роки, за цей час він охопив 2 500 родин. Новий етап пройшов у мальовничому куточку поблизу села Сіль, у серці Закарпаття. Родини з дітьми провели тиждень у туристичному комплексі "Едельвейс", розташованому на території Ужанського національного парку.

У межах проєкту малозабезпечені сім'ї ВПО та родини, які втратили житло внаслідок війни, отримують психологічну та емоційну підтримку в одній з мальовничих та безпечних локацій в Україні.

11 етап проєкту "Відновись". Фото: Фонд Вадима Столара.

"Ми продовжуємо проєкт "Відновись", бо переконані: підтримка українських родин, що живуть в умовах важких випробувань, має бути постійною. А відновлення емоційного стану, можливість відчути турботу та безпеку — це дуже важливо для наших людей сьогодні. Саме тому ми на "Відновись" створюємо простір, де родини з дітьми можуть бодай ненадовго забути про тривоги та віднайти ресурс для подальшого життя. Адже підтримуючи тих, хто залишається зараз в Україні, ми допомагаємо їм зберегти стійкість, віру в себе та впевненість у майбутньому", — розповіла волонтерка Фонду Вадима Столара Наталія Приходько.

11 етап проєкту "Відновись". Фото: Фонд Вадима Столара.

Варто зазначити, що "Відновись" — це не просто відпочинок. З батьками та дітьми працюють профільні спеціалісти: психологи, арттерапевти, аніматори. Окрім роботи з фахівцями, під час 11-го етапу, як завжди, було багато розваг для малечі — команда Фонду організовувала тематичні свята, концерти, цікаві конкурси, екскурсії.

11 етап проєкту "Відновись". Фото: Фонд Вадима Столара.

"Проєкт "Відновись" — це наш внесок у ментальне здоров’я нації. Ми розуміємо, що майбутнє України залежить від того, наскільки ми сьогодні зможемо підтримати родини з дітьми, які постраждали від війни. Тож ми прагнемо допомогти їм знайти внутрішній ресурс і сили рухатися далі", — сказав засновник Фонду Вадим Столар.