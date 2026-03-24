Украинский эксперт создала игру, которая учит общению через еду

В мире, где люди проводят много времени в соцсетях, но реже общаются вживую, появился необычный инструмент для диалога. Вероника Чекалюк, автор колонки Новини.LIVE и эксперт по гастродипломатии, создала метафорическую игру из восьми карточек, которая превращает обычную трапезу в пространство доверия и глубокого общения.

Игра уже доступна на украинском и английском языках на Amazon как бесплатное приложение к книге.

Как работает игра

Восемь карточек имеют символические названия: "Суп", "Десерт", "Специи", "Пицца", "Хлеб", "Салат", "Чай", "Вино". На обороте каждой — короткое метафорическое утверждение и два задания для обсуждения или саморефлексии.

Например, карточка "Суп" содержит мысль о том, что, как и блюдо, умение слушать требует времени. Среди заданий — подумать, что помогает быть внимательным собеседником, или поделиться личной историей.

Другие карточки направлены на развитие креативности, эмпатии и умения сочетать разные взгляды. Игра подходит для людей в возрасте от 9 до 109 лет.

Почему это важно

В быстром темпе жизни игра помогает вернуть глубину общению через простой ритуал — совместную еду. Она превращает трапезу в инструмент налаживания контактов, преодоления культурных барьеров и укрепления доверия.

Карточки дополняют разговор, делают его естественным и непринужденным, помогают лучше слушать и делиться опытом. Они уместны как для деловых встреч, так и для семейных ужинов или дружеских разговоров.

Где получить

Карточки доступны бесплатно как вкладка к книге Вероники Чекалюк "Вкусная коммуникация" (англоязычная версия — "Tasty Communication"), которую можно приобрести на Amazon. Часть экземпляров автор передала в качестве доната для образовательных учреждений и библиотек.

Книга содержит 55 коротких историй, помогающих лучше понимать собеседников и улучшать взаимодействие. Ее ключевая идея: "Общайся. Слушай. Смакуй. Познавай".

Гастродипломатия как инструмент

Вероника Чекалюк — кандидат наук по социальным коммуникациям, имиджмейкер и автор книг о роли еды в общении. Она исследует гастродипломатию как способ формирования взаимопонимания и построения отношений.

Ее подход доказывает, что еда может быть эффективным инструментом коммуникации, который способствует доверию, сотрудничеству и теплой атмосфере. Созданная игра стала практическим воплощением этой идеи — простым и доступным способом улучшить общение без специальной подготовки.