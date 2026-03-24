Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Актуально Украинский эксперт создала игру, которая учит общению через еду

Украинский эксперт создала игру, которая учит общению через еду

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 16:23
Книга "Вкусная коммуникация" Вероники Чекалюк. Фото: пресс-служба

В мире, где люди проводят много времени в соцсетях, но реже общаются вживую, появился необычный инструмент для диалога. Вероника Чекалюк, автор колонки Новини.LIVE и эксперт по гастродипломатии, создала метафорическую игру из восьми карточек, которая превращает обычную трапезу в пространство доверия и глубокого общения.

Игра уже доступна на украинском и английском языках на Amazon как бесплатное приложение к книге.

Как работает игра

Восемь карточек имеют символические названия: "Суп", "Десерт", "Специи", "Пицца", "Хлеб", "Салат", "Чай", "Вино". На обороте каждой — короткое метафорическое утверждение и два задания для обсуждения или саморефлексии.

Например, карточка "Суп" содержит мысль о том, что, как и блюдо, умение слушать требует времени. Среди заданий — подумать, что помогает быть внимательным собеседником, или поделиться личной историей.

Другие карточки направлены на развитие креативности, эмпатии и умения сочетать разные взгляды. Игра подходит для людей в возрасте от 9 до 109 лет.

Вероніка Чекалюк створила метафоричну гру
Карточки для игры. Фото: пресс-служба

Почему это важно

В быстром темпе жизни игра помогает вернуть глубину общению через простой ритуал — совместную еду. Она превращает трапезу в инструмент налаживания контактов, преодоления культурных барьеров и укрепления доверия.

Карточки дополняют разговор, делают его естественным и непринужденным, помогают лучше слушать и делиться опытом. Они уместны как для деловых встреч, так и для семейных ужинов или дружеских разговоров.

Где получить

Карточки доступны бесплатно как вкладка к книге Вероники Чекалюк "Вкусная коммуникация" (англоязычная версия — "Tasty Communication"), которую можно приобрести на Amazon. Часть экземпляров автор передала в качестве доната для образовательных учреждений и библиотек.

Книга содержит 55 коротких историй, помогающих лучше понимать собеседников и улучшать взаимодействие. Ее ключевая идея: "Общайся. Слушай. Смакуй. Познавай".

Вероніка Чекалюк презентувала метафоричну гру
Метафорическая игра Вероники Чекалюк. Фото: пресс-служба

Гастродипломатия как инструмент

Вероника Чекалюк — кандидат наук по социальным коммуникациям, имиджмейкер и автор книг о роли еды в общении. Она исследует гастродипломатию как способ формирования взаимопонимания и построения отношений.

Ее подход доказывает, что еда может быть эффективным инструментом коммуникации, который способствует доверию, сотрудничеству и теплой атмосфере. Созданная игра стала практическим воплощением этой идеи — простым и доступным способом улучшить общение без специальной подготовки.

еда игра общение
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации