Українська експертка створила гру, що вчить спілкуванню через їжу

Книга "Смачна комунікація" Вероніки Чекалюк. Фото: пресслужба

У світі, де люди проводять багато часу в соцмережах, але рідше спілкуються наживо, з'явився незвичний інструмент для діалогу. Вероніка Чекалюк, авторка колонки Новини.LIVE та експертка з гастродипломатії, створила метафоричну гру з восьми карток, яка перетворює звичайну трапезу на простір довіри та глибшого спілкування.

Гра вже доступна українською та англійською мовами на Amazon як безкоштовний додаток до книги.

Як працює гра

Вісім карток мають символічні назви: "Суп", "Десерт", "Спеції", "Піца", "Хліб", "Салат", "Чай", "Вино". На звороті кожної — коротке метафоричне твердження та два завдання для обговорення або саморефлексії.

Наприклад, картка "Суп" містить думку про те, що, як і страва, уміння слухати потребує часу. Серед завдань — поміркувати, що допомагає бути уважним співрозмовником, або поділитися особистою історією.

Інші картки спрямовані на розвиток креативності, емпатії та вміння поєднувати різні погляди. Гра підходить для людей віком від 9 до 109 років.

Картки для гри. Фото: пресслужба

Чому це важливо

У швидкому темпі життя гра допомагає повернути глибину спілкуванню через простий ритуал — спільну їжу. Вона перетворює трапезу на інструмент налагодження контактів, подолання культурних бар'єрів і зміцнення довіри.

Картки доповнюють розмову, роблять її природною та невимушеною, допомагають краще слухати й ділитися досвідом. Вони доречні як для ділових зустрічей, так і для сімейних вечерь чи дружніх розмов.

Де отримати

Картки доступні безкоштовно як вкладка до книги Вероніки Чекалюк "Смачна комунікація" (англомовна версія — "Tasty Communication"), яку можна придбати на Amazon. Частину примірників авторка передала як донат для освітніх закладів і бібліотек.

Книга містить 55 коротких історій, що допомагають краще розуміти співрозмовників і покращувати взаємодію. Її ключова ідея: "Спілкуйся. Слухай. Смакуй. Пізнавай".

Метафорична гра Вероніки Чекалюк. Фото: пресслужба

Гастродипломатія як інструмент

Вероніка Чекалюк — кандидатка наук із соціальних комунікацій, іміджмейкерка та авторка книг про роль їжі у спілкуванні. Вона досліджує гастродипломатію як спосіб формування взаєморозуміння та побудови стосунків.

Її підхід доводить, що їжа може бути ефективним інструментом комунікації, який сприяє довірі, співпраці та теплій атмосфері. Створена гра стала практичним втіленням цієї ідеї — простим і доступним способом покращити спілкування без спеціальної підготовки.