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Главная Актуально Украинский строительный конгресс 2026 собрал 4260 участников

Украинский строительный конгресс 2026 собрал 4260 участников

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Дата публикации 24 июня 2026 18:18
Украинский строительный конгресс 2026 собрал 4260 участников: акцент в отрасли сместился на пространственное планирование
Украинский строительный конгресс. Фото: www.ubc-ua.info

23 июня в Киеве Украинский строительный конгресс 2026 собрал 4260 участников: девелоперов, инвесторов, архитекторов, производителей строительных материалов, представителей власти и бизнеса. Темой года стало пространственное планирование будущего — вопрос о том, как стратегия развития формирует новые украинские города.

В этом году фокус мероприятия сместился с обсуждения рынка недвижимости как такового на более широкие рамки: пространство, стратегия, капитал, доверие и люди как составляющие восстановления. По оценкам участников, отрасль переходит от обсуждения отдельных объектов к проектированию среды и города в целом.

Український будівельний конгрес
Украинский строительный конгресс. Фото: www.ubc-ua.info

К конгрессу присоединились представители государства и местных властей, среди которых заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская, председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Александр Новицкий, заместитель министра цифровой трансформации Александр Закусило, заместитель министра развития общин и территорий по вопросам цифровой трансформации Игорь Рева и главный архитектор города Киева Александр Свистунов. В дискуссиях также приняли участие руководители ведущих девелоперских компаний — в частности, Иван Молчанов (Stolitsa Group, DIM 9000), Андрей Семенов (UDP), Андрей Вавриш (SAGA Development), Марк Марченко (Sensar Development), Анна Лаевская (SIGMA+) и Дмитрий Васильев («Архиматика»).

Український будівельний конгрес
Украинский строительный конгресс. Фото: www.ubc-ua.info

"Восстановление начинается с прозрачных правил, открытого ценообразования и активных изменений", — подчеркнул Андрей Семенов, руководитель девелоперской компании UDP.

"Энергетическая автономность стала условием, а не опцией", — подчеркнул Святослав Яков (LogicPower).

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Український будівельний конгрес
Украинский строительный конгресс. Фото: www.ubc-ua.info

"Кадры определяют скорость восстановления — люди являются главным активом", — добавил Константин Салий, президент Союза производителей стройматериалов Украины.

СРЕДИ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ ДНЯ:

  • "Капитал для восстановления" — о том, как запустить масштабные инвестиции в строительство и инфраструктуру: банки, государственные программы, международные финансовые институты.
  • "Эволюция девелопера 202"» и "Модели развития девелоперских компаний" — о масштабировании, гибкости и индивидуальном подходе в новых условиях.
  • "Новая регуляторная реальность" и "Стратегический фактор развития" — о градостроительной документации, согласовании проектов и новых правилах игры.
  • "Украина 2035" и "Города новой Украины" — о новом среднем классе и о том, кто реально формирует городскую среду будущего.
  • "Индустриальные парки как фундамент восстановления" — о точках экономического роста общин.
  • Вечерний блок — церемония награждения "Творец года" как показатель качества и репутации рынка.

ГОЛОС РЫНКА

Конгресс четко показал: отрасль переходит от обсуждения объектов — к проектированию пространства.

В отзывах участников звучало главное:

  • "Город — это уже не совокупность зданий, а стратегия пространства для жизни" — Анна Мурашенко, генеральный директор строительной компании RB Development;
  • "Восстановление начинается с прозрачных правил, открытого ценообразования и активных изменений" — Андрей Семенов, руководитель девелоперской компании UDP;
  • "Энергетическая автономность стала условием, а не опцией" — Святослав Яков — LogicPower;
  • "Кадры определяют скорость восстановления — люди являются главным активом" — Константин Салий — президент Союза производителей стройматериалов Украины.
Український будівельний конгрес
Украинский строительный конгресс. Фото: www.ubc-ua.info

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ КОНГРЕССА

  1. Пространственное планирование — новая рамка девелопмента. Ценность создается не метрами, а стратегией среды: функциями, сценариями жизни, интеграцией города в экономику.
  2. Девелопмент = инструмент восстановления страны. Речь уже идет не об отдельных проектах, а о системном обновлении инфраструктуры, общин и городов.
  3. Капитал становится масштабным. Восстановление требует новых моделей финансирования — от банков и государственных программ до международных институтов.
  4. Прозрачность — новая валюта рынка. Градостроительная документация, честная конкуренция и открытое ценообразование становятся условием доверия.
  5. Устойчивость и автономность — новый стандарт. Энергетическая независимость, BESS, модульные и быстрые решения становятся критически важными для восстановления.
  6. Люди — ключевой ресурс. Команды, компетенции и управление талантами становятся основой развития компаний.
Український будівельний конгрес
Украинский строительный конгресс. Фото: www.ubc-ua.info

"ТВОРЕЦ ГОДА"

Вечерняя часть Конгресса стала логическим завершением — благодаря чествованию тех, кто уже сегодня формирует новые стандарты отрасли. Премия подтвердила: рынок движется в сторону качества, системности и профессионального отбора.

Организатор: Медиагруппа DMNTR

Генеральный спонсор: Креатор-Буд

Тел.: 044 461 91 28

www.ubc-ua.info

бизнес инвестиции Украинский строительный конгресс
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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