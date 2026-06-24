Український будівельний конгрес 2026 зібрав 4260 учасників: фокус галузі змістився на просторове планування

Український будівельний конгрес. Фото: www.ubc-ua.info

23 червня у Києі Український будівельний конгрес 2026 зібрав 4260 учасників: девелоперів, інвесторів, архітекторів, виробників будівельних матеріалів, представників влади та бізнесу. Темою року стало просторове планування майбутнього — питання про те, як стратегія розвитку формує нові українські міста.

Цьогоріч фокус події змістився з обговорення ринку нерухомості як такого на ширшу рамку: простір, стратегія, капітал, довіра та люди як складові відбудови. За оцінками учасників, галузь переходить від обговорення окремих об'єктів до проєктування середовища й міста загалом.

Український будівельний конгрес. Фото: www.ubc-ua.info

До конгресу долучилися представники держави та місцевої влади, серед яких заступниця Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська, голова Державної інспекції архітектури та містобудування Олександр Новицький, заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Закусило, заступник Міністра розвитку громад та територій з цифрової трансформації Ігор Рева та головний архітектор міста Києва Олександр Свистунов. Участь у дискусіях також узяли керівники провідних девелоперських компаній — зокрема Іван Молчанов (Stolitsa Group, DIM 9000), Андрій Семенов (UDP), Андрій Вавриш (SAGA Development), Марк Марченко (Sensar Development), Анна Лаєвська (SIGMA+) та Дмитро Васильєв ("Архіматика").

Український будівельний конгрес. Фото: www.ubc-ua.info

"Відбудова починається з прозорих правил і відкритого ціноутворення та активних змін", — наголосив Андрій Семенов, керівник девелоперської компанії UDP.

"Енергетична автономність стала умовою, а не опцією", — підкреслив Святослав Яков (LogicPower).

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Український будівельний конгрес. Фото: www.ubc-ua.info

"Кадри вирішують швидкість відбудови — люди є головним активом", — додав Костянтин Салій, президент Спілки виробників будматеріалів України.

СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ТЕМ ДНЯ:

"Капітал для відновлення" — про те, як запустити масштабні інвестиції в будівництво та інфраструктуру: банки, державні програми, міжнародні фінансові інституції.

"Еволюція девелопера 2027" та "Моделі розвитку девелоперських компаній" — про масштабування, гнучкість та індивідуальний підхід у нових умовах.

"Нова регуляторна реальність" та "Стратегічний фактор розвитку" — про містобудівну документацію, погодження проєктів і нові правила гри.

"Україна 2035" та "Міста нової України" — про новий середній клас і про те, хто реально формує міське середовище майбутнього.

"Індустріальні парки як фундамент відбудови" — про точки економічного зростання громад.

Вечірній блок — церемонія нагородження "Творець року" як маркер якості та репутації ринку.

ГОЛОС РИНКУ

Конгрес чітко показав: галузь переходить від обговорення об'єктів — до проєктування простору.

У відгуках учасників звучало головне:

"Місто — це вже не сума будинків, а стратегія простору для життя" — Анна Мурашенко — CEO будівельної компанії RB Development;

"Відбудова починається з прозорих правил і відкритого ціноутворення та активних змін" — Андрій Семенов — керівник девелоперської компанії UDP;

"Енергетична автономність стала умовою, а не опцією" — Святослав Яков — LogicPower;

"Кадри вирішують швидкість відбудови — люди є головним активом" — Костянтин Салій — Президент Спілки виробників будматеріалів України.

Український будівельний конгрес. Фото: www.ubc-ua.info

ГОЛОВНІ ВИСНОВКИ КОНГРЕСУ

Просторове планування — нова рамка девелопменту. Цінність створюється не метрами, а стратегією середовища: функціями, сценаріями життя, інтеграцією міста в економіку. Девелопмент = інструмент відбудови країни. Мова вже не про окремі проєкти, а про системне оновлення інфраструктури, громад і міст. Капітал стає масштабним. Відбудова потребує нових моделей фінансування — від банків і державних програм до міжнародних інституцій. Прозорість — нова валюта ринку. Містобудівна документація, чесна конкуренція та відкрите ціноутворення стають умовою довіри. Сталість і автономність — новий стандарт. Енергетична незалежність, BESS, модульні та швидкі рішення стають критично важливими для відновлення. Люди — ключовий ресурс. Команди, компетенції та управління талантами стають основою розвитку компаній.

Український будівельний конгрес. Фото: www.ubc-ua.info

"ТВОРЕЦЬ РОКУ"

Вечірня частина Конгресу стала логічним завершенням — через відзначення тих, хто вже сьогодні формує нові стандарти галузі. Премія підтвердила: ринок рухається у бік якості, системності та професійного відбору.

Організатор: Медіагрупа DMNTR

Генеральний спонсор: Креатор-Буд

Тел.: 044 461 91 28

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