Главная Актуально Украинских медиков будут обучать терапии при ампутациях

Украинских медиков будут обучать терапии при ампутациях

Дата публикации 9 февраля 2026 20:27
В Украине внедрят международный опыт физической терапии при ампутациях
Подписание меморандумов по внедрению в образовательные программы международного опыта по физической терапии при ампутациях. Фото: Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца/Facebook

Представители Национального медицинского университета имени Богомольца подписали меморандумы о сотрудничестве с фондом Future for Ukraine и медицинским центром MCOP Ukraine. Главной целью является внедрить образовательную программу по физической терапии при ампутациях для украинских медицинских и военных учебных заведений.

Об этом информирует Новини.LIVE в понедельник, 9 февраля.

Читайте также:

В Украине внедрят международную программу физической терапии

Во время полномасштабного вторжения Украина столкнулась с острым дефицитом подготовленных специалистов. Поэтому внедрение программы поможет подготовить новое поколение физических терапевтов к работе с тяжелыми клиническими случаями на современном уровне.

В рамках программы фонд Future for Ukraine будет привлекать международную экспертизу и обеспечивать развитие программы. А благодаря MCOP Ukraine будет осуществляться практическая подготовка студентов и тренеров.

"Для нас этот проект является инвестицией не в отдельную инициативу, а в систему. Украина нуждается не только в помощи сегодня, но и в подготовленных специалистах, которые смогут работать с последствиями войны в течение многих лет.

Благодаря поддержке Pfizer Foundation мы имеем возможность не просто передать международный опыт, а заложить устойчивые образовательные решения на уровне университетского образования, которые будут работать для Украины годами", — рассказала президент Future for Ukraine в США Елена Николаенко.

В свою очередь, клинический директор MCOP Ukraine Фархад Остовари отметил:

"За годы работы с пациентами после ампутаций я убедился, что качественная физическая терапия определяет не только скорость восстановления, но и качество жизни человека. Моя задача в этом проекте заключается в том, чтобы передать украинским коллегам практические знания и стандарты, которые уже доказали свою эффективность в работе с боевыми травмами".

Как известно, Национальный медицинский университет имени Богомольца планирует адаптировать программу университета Джорджа Вашингтона для украинских студентов. Все это, чтобы будущие специалисты могли предоставить лучшие услуги по реабилитации военным и гражданским. Реализация программы будет осуществляться при поддержке Pfizer Foundation.

"НМУ имени А.А. Богомольца всегда открыт к новым проектам и сотрудничеству с международными партнерами. Несмотря на все, мы развиваемся, совершенствуем образовательный процесс и меняем подход к его организации в соответствии с вызовами времени, чтобы наши выпускники, будущие медики, были готовы к самостоятельной врачебной практике в послевоенное время, владели современными методами реабилитации и знали, как работать на разных этапах восстановления пациентов с боевыми травмами", — прокомментировал инициативу ректор НМУ имени А.А. Богомольца Юрий Кучин.

Итак, медицинский центр MCOP Ukraine и фонд Future for Ukraine объединят свои усилия, чтобы интегрировать программу в систему высшего образования Украины.

Недавно мы информировали, что в Киеве молодежь сможет присоединиться к донации крови.

Также мы сообщали, что во Львове состоялся практический тренинг от врачей ВСУ для хирургов стран НАТО.

образование учеба врачи Future for Ukraine ампутация медицина
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
