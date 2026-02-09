Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Актуально Українських медиків навчатимуть терапії при ампутаціях

Українських медиків навчатимуть терапії при ампутаціях

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 20:27
В Україні впровадять міжнародний досвід фізичної терапії при ампутаціях
Підписання меморандумів щодо впровадження в освітні програми міжнародного досвіду з фізичної терапії при ампутаціях. Фото: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця/Facebook

Представники Національного медичного університету імені Богомольця підписали меморандуми про співпрацю з фондом Future for Ukraine та медичним центром MCOP Ukraine. Головною метою є впровадити освітню програму з фізичної терапії при ампутаціях для українських медичних і військових навчальних закладів.

Про це інформує Новини.LIVE у понеділок, 9 лютого.

Реклама
Читайте також:

В Україні впровадять міжнародну програму фізичної терапії

Під час повномасштабного вторгнення Україна стикнулася з гострим дефіцитом підготовлених фахівців. Тож впровадження програми допоможе підготувати нове покоління фізичних терапевтів до роботи з важкими клінічними випадками на сучасному рівні.

У межах програми фонд Future for Ukraine залучатиме міжнародну експертизу та забезпечуватиме розвиток програми. А завдяки MCOP Ukraine здійснюватиметься практична підготовка студентів і тренерів.

"Для нас цей проєкт є інвестицією не в окрему ініціативу, а в систему. Україна потребує не лише допомоги сьогодні, а й підготовлених фахівців, які зможуть працювати з наслідками війни протягом багатьох років.

Завдяки підтримці Pfizer Foundation ми маємо можливість не просто передати міжнародний досвід, а закласти сталі освітні рішення на рівні університетської освіти, які працюватимуть для України роками", — розповіла президентка Future for Ukraine у США Олена Ніколаєнко.

Своєю чергою, клінічний директор MCOP Ukraine Фархад Остоварі зазначив:

"За роки роботи з пацієнтами після ампутацій я переконався, що якісна фізична терапія визначає не лише швидкість відновлення, а і якість життя людини. Моє завдання в цьому проєкті полягає в тому, щоб передати українським колегам практичні знання і стандарти, які вже довели свою ефективність у роботі з бойовими травмами".

Як відомо, Національний медичний університет імені Богомольця планує адаптувати програму університету Джорджа Вашингтона для українських студентів. Усе це, аби майбутні фахівці могли надати найкращі послуги з реабілітації військовим та цивільним. Реалізація програми здійснюватиметься за підтримки Pfizer Foundation.

"НМУ імені О.О. Богомольця завжди відкритий до нових проєктів і співпраці з міжнародними партнерами. Попри все, ми розвиваємося, удосконалюємо освітній процес і змінюємо підхід до його організації відповідно до викликів часу, аби наші випускники, майбутні медики, були готовими до самостійної лікарської практики у післявоєнний час, володіли сучасними методами реабілітації та знали, як працювати на різних етапах відновлення пацієнтів з бойовими травмами", — прокоментував ініціативу ректор НМУ імені О.О. Богомольця Юрій Кучин.

Отже, медичний центр MCOP Ukraine та фонд Future for Ukraine обʼєднають власні зусилля, аби інтегрувати програму в систему вищої освіти України.

Нещодавно ми інформували, що у Києві молодь зможе долучитися до донації крові.

Також ми повідомляли, що у Львові відбувся практичний тренінг від лікарів ЗСУ для хірургів країн НАТО.

освіта навчання лікарі Future for Ukraine ампутація медицина
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації