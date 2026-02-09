В Україні впровадять міжнародний досвід фізичної терапії при ампутаціях

Українських медиків навчатимуть терапії при ампутаціях
Представники Національного медичного університету імені Богомольця підписали меморандуми про співпрацю з фондом Future for Ukraine та медичним центром MCOP Ukraine. Головною метою є впровадити освітню програму з фізичної терапії при ампутаціях для українських медичних і військових навчальних закладів.
В Україні впровадять міжнародну програму фізичної терапії
Під час повномасштабного вторгнення Україна стикнулася з гострим дефіцитом підготовлених фахівців. Тож впровадження програми допоможе підготувати нове покоління фізичних терапевтів до роботи з важкими клінічними випадками на сучасному рівні.
У межах програми фонд Future for Ukraine залучатиме міжнародну експертизу та забезпечуватиме розвиток програми. А завдяки MCOP Ukraine здійснюватиметься практична підготовка студентів і тренерів.
"Для нас цей проєкт є інвестицією не в окрему ініціативу, а в систему. Україна потребує не лише допомоги сьогодні, а й підготовлених фахівців, які зможуть працювати з наслідками війни протягом багатьох років.
Завдяки підтримці Pfizer Foundation ми маємо можливість не просто передати міжнародний досвід, а закласти сталі освітні рішення на рівні університетської освіти, які працюватимуть для України роками", — розповіла президентка Future for Ukraine у США Олена Ніколаєнко.
Своєю чергою, клінічний директор MCOP Ukraine Фархад Остоварі зазначив:
"За роки роботи з пацієнтами після ампутацій я переконався, що якісна фізична терапія визначає не лише швидкість відновлення, а і якість життя людини. Моє завдання в цьому проєкті полягає в тому, щоб передати українським колегам практичні знання і стандарти, які вже довели свою ефективність у роботі з бойовими травмами".
Як відомо, Національний медичний університет імені Богомольця планує адаптувати програму університету Джорджа Вашингтона для українських студентів. Усе це, аби майбутні фахівці могли надати найкращі послуги з реабілітації військовим та цивільним. Реалізація програми здійснюватиметься за підтримки Pfizer Foundation.
"НМУ імені О.О. Богомольця завжди відкритий до нових проєктів і співпраці з міжнародними партнерами. Попри все, ми розвиваємося, удосконалюємо освітній процес і змінюємо підхід до його організації відповідно до викликів часу, аби наші випускники, майбутні медики, були готовими до самостійної лікарської практики у післявоєнний час, володіли сучасними методами реабілітації та знали, як працювати на різних етапах відновлення пацієнтів з бойовими травмами", — прокоментував ініціативу ректор НМУ імені О.О. Богомольця Юрій Кучин.
Отже, медичний центр MCOP Ukraine та фонд Future for Ukraine обʼєднають власні зусилля, аби інтегрувати програму в систему вищої освіти України.
