Как стать "Тайным Сантой" для библиотеки

Юные читатели. Фото: Центральная детская библиотека

Дом Украинской Книги объявил о Большом Рождественском сборе украиноязычной литературы для сельских библиотек. На этот раз присоединиться к сбору смогут украинцы со всей страны — инициативу поддержал национальный почтовый оператор Укрпочта.

Об этом сообщила пресс-служба проекта.

С начала полномасштабного вторжения россия уничтожила более 770 библиотек и более 5 миллионов книжных фондов, включая периодику. Дополнительно публичные библиотеки списали более 26 миллионов экземпляров российской и устаревшей литературы. Кроме разрушений, украинские библиотеки сталкиваются с системными вызовами — общенациональное недофинансирование, отсутствие государственного приоритета в культурной сфере, исчезновение и оккупация сел, а также распространенное восприятие библиотек, как советского наследия вместо современных культурных пространств.

Большой Рождественский сбор украиноязычной литературы. Фото: Дом Украинской Книги

Именно для поддержки библиотек в селах украинский медиахолдинг Live Media HUB (медиа Новини.LIVE, ТиКиїв, Ukraine Breaking News) начал всеукраинский социальный проект Дом Украинской Книги. На сегодня в базе БУК собрано около 300 запросов на пополнение фондов.

Стать Тайным Сантой и подарить на Рождество литературу библиотекам можно отправив издание через отделение Укрпочты. Компания предоставила промокоды на скидку в 50% для желающих отправить книги. Ведь каждый, кто делится своей библиотекой или новыми экземплярами, должен получить приятный рождественский бонус.

Как отправить книги со скидкой

Написать в директ Instagram или мессенджер Facebook организаторам проекта Live Media HUB

Получить индивидуальный промокод и адрес получателя

Прийти в ближайшее отделение Укрпочты, которое есть в каждом уголке Украины (важно - промокод действует только в стационарных отделениях)

При оформлении отправки назвать промокод оператору

Получить 50% скидки на отправку книг

Инициатива набирает популярность среди украинцев. В некоторых офисах появляются импровизированные книжные полки БУК. Люди самостоятельно собирают украиноязычные издания для сельских библиотек, а затем отправляют их организаторам Дома Украинской Книги.

Киевляне и гости столицы могут оставить книги в подарок лично, на офлайн локации. В пространстве книг и отдыха book.ua.space (ВДНХ, 6 павильон) расположен дом для книг БУК. Также передать литературу можно через столичные локации книжного магазина-партнера book.ua. Для этого нужно принести украиноязычное издание и передать его работникам с пометкой, что это издание для БУК.

м. Золотые ворота, ул. Николая Лысенко, 2/1

м. Нивки, ул. Салютная, 2 (ЖК Файна Таун)

м. Минская, Оболонский проспект, 26а (ЖК Obolon Residences)

Каждая подаренная книга важна и точно найдет своего благодарного читателя. Первый сбор книг БУК состоялся на Книжной стране в сентябре 2025 года. Всего удалось собрать 740 экземпляров, все они пополнили полки в пяти сельских библиотеках Черниговской Харьковской, Николаевской и Тернопольской областей.

Организаторы инициативы уверены, что даря книги можно влиять на процесс сохранения библиотек, как культурных центров в общинах и формировать культуру чтения украиноязычной литературы.

"Мы верим, что хорошая книга может прожить несколько жизней. Поэтому приглашаем формировать фонды из уже прочитанных книг в надлежащем состоянии. У каждого из нас есть книга, которую прочитал только раз, а в библиотеке за год ее прочитают еще минимум десять человек", — отмечают организаторы проекта БУК.