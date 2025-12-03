Відео
Українців закликали стати Таємними Сантами для бібліотек у селах

Українців закликали стати Таємними Сантами для бібліотек у селах

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 19:28
Як стати "Таємним Сантою" для бібліотеки
Юні читачі. Фото: Центральна дитяча бібліотека

Будинок Української Книги оголосив про Великий Різдвяний збір україномовної літератури для сільських бібліотек. Цього разу приєднатися до збору зможуть українці з усієї країни  — ініціативу підтримав національний поштовий оператор Укрпошта. 

Про це повідомила пресслужба проєкту.

Як стати "Таємним Сантою" для бібліотеки

З початку повномасштабного вторгнення росія знищила понад 770 бібліотек та більше 5 мільйонів книжкових фондів, включно з періодикою. Додатково публічні бібліотеки списали понад 26 мільйонів примірників російської та застарілої літератури. Окрім руйнувань, українські бібліотеки стикаються із системними викликами — загальнонаціональне недофінансування, відсутність державного пріоритету у культурній сфері, зникнення та окупація сіл, а також поширене сприйняття бібліотек, як радянської спадщини замість сучасних культурних просторів.

Українців закликали стати Таємними Сантами для бібліотек у селах - фото 1
Великий Різдвяний збір україномовної літератури. Фото: Будинок Української Книги

Саме задля підтримки бібліотек у селах український медіахолдинг  Live Media HUB (медіа Новини.LIVE, ТиКиїв, Ukraine Breaking News)  започаткував всеукраїнський соціальний проєкт Будинок Української Книги. На сьогодні в базі БУК зібрано  близько 300 запитів на поповнення фондів. 

Стати Таємним Сантою й подарувати на Різдво  літературу бібліотекам можна надіславши видання через відділення Укрпошти. Компанія надала промокоди на знижку у 50% для охочих надіслати книги.  Адже кожен, хто ділиться своєю бібліотекою або новими примірниками, має отримати приємний різдвяний бонус.

Як відправити книги зі знижкою

  • Написати в директ Instagram або месенджер Facebook організаторам проєкту Live Media HUB 
  • Отримати індивідуальний промокод і адресу одержувача
  • Прийти до найближчого  відділення Укрпошти, яке є у кожному куточку України (важливо — промокод діє лише у стаціонарних відділеннях)
  • При оформленні відправки назвати промокод оператору
  • Отримати 50% знижки на відправку книжок

Ініціатива набирає популярності серед українців. У деяких офісах з'являються імпровізовані книжкові полиці БУК. Люди самотужки збирають україномовні видання для сільських бібліотек, а потім надсилають їх до організаторів  Будинку Української Книги.

Кияни та гості столиці можуть залишити книги в дарунок особисто, на офлайн локації. В просторі книг та відпочинку book.ua.space (ВДНГ, 6 павільйон) розташований будинок для книг БУК. Також передати літературу можна через столичні локації книгарні-партнера book.ua. Для цього потрібно принести україномовне видання і передати його працівникам з приміткою, що це видання для БУК.

  • м. Золоті ворота, вул. Миколи Лисенка, 2/1 
  • м. Нивки, вул. Салютна, 2 (ЖК Файна Таун) 
  • м. Мінська, Оболонський проспект, 26а (ЖК Obolon Residences)

Кожна подарована книга важлива і точно знайде свого вдячного читача. Перший збір книжок БУК відбувся на Книжковій країні у вересні 2025 року. Загалом вдалося зібрати 740 примірників, усі вони поповнили полиці у п’яти сільських бібліотеках Чернігівської Харківської, Миколаївської та Тернопільської областей.

Організатори ініціативи певні, що даруючи книги можна впливати на процес збереження бібліотек, як культурних осередків в громадах та формувати культуру читання україномовної літератури.

"Ми віримо, що гарна книга може прожити декілька життів. Тому запрошуємо формувати фонди з уже прочитаних книжок у належному стані. Кожен із нас має книгу, яку прочитав лише раз, а в бібліотеці за рік її прочитають ще мінімум десятеро людей", — наголошують організатори проєкту БУК. 

українці книги література книга Санта Клаус
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
