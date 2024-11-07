Три украинские больницы получили реанимобили для новорожденных

Зам. КП "Региональный медицинский центр семейного здоровья", г. Днепр, Оксана Капустина. Фото: БФ "Твоя Опора"

Три украинских медучреждения получили новейшие неонатальные реанимобили от благотворителей. Спецтранспорт оборудован всем для экстренной транспортировки преждевременно рожденных детей.

Об этом сообщила пресс-служба БФ "Твоя Опора" в четверг, 7 ноября.

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Реанимобили для новорожденных

Благотворительный фонд "Твоя Опора" в партнерстве с компанией PepsiCo Украина передали украинским больницам три новейших реанимобиля, специально оборудованных для экстренной транспортировки преждевременно рожденных детей.

В реанимобилях есть оборудование экспертного класса европейских производителей:

транспортный инкубатор;

аппарат искусственной вентиляции легких;

приемное устройство для безопасной транспортировки новорожденных;

ноша-каталка;

двухканальный насос, который позволяет проводить две разные инфузии одновременно.

Передача неонатальных реанимобилей. Фото: БФ "Твоя Опора"

Какие медицинские учреждения получили помощь?

Спецтранспорт получили медицинские учреждения, специализирующиеся на помощи новорожденным и детям с тяжелыми патологиями — КП "Региональный медицинский центр семейного здоровья" г. Днепр, Перинатальный центр Киева. Днепр, Перинатальный центр Киева, ГУ "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ".

Валерия Татарчук, основательница благотворительного фонда "Твоя Опора", подчеркнула значимость поддержки бизнесом таких инициатив.

"Реанимобили для критически важных медицинских учреждений — это не просто техника, это шанс на жизнь для тех, кто больше всего в этом нуждается. Мы делаем все возможное, чтобы помочь врачам спасать детские жизни. Это наша ответственность перед будущим, и очень важно, что бизнес понимает эту миссию и присоединяется к ней. Я глубоко горжусь этим проектом и нашим мощным партнерством с PepsiCo, которое позволяет нам делать мир лучше для детей", — отметила благотворительница.

КНП "Перинатальный центр г. Киева"

Больница обслуживает пациентов со всей Украины и предоставляет полный спектр высокоспециализированной акушерской и гинекологической помощи, реализует программы сохранения женского здоровья.

Сейчас в заведении до сих пор находится девять детей, поступивших из "Охматдета" после ракетной атаки россиян 8 июля.

ГУ "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава"

Это — крупнейшая высокоспециализированная кардиохирургическая детская клиника в Украине и одна из крупнейших в Европе. Ежегодно заведение предоставляет более 20 000 консультаций для детей и проводит более 1000 операций на детских сердцах. Медики берутся за самые сложные случаи и лечат нетипичные пороки сердца с первых часов жизни младенца.

КП "Региональный медицинский центр семейного здоровья"

Это — единственное учреждение в Днепропетровской области, которое оказывает высокоспециализированную медицинскую помощь детям и взрослым, роженицам с высокой степенью перинатального риска, а также спасает раненых и пострадавших пациентов из зоны боевых действий.

Заместитель генерального директора учреждения Оксана Капустина отметила, что новый реанимобиль значительно усилит возможности их неонатальной бригады.

"Бригады скорой помощи нашего учреждения выезжают на вызовы в города, которые находятся под регулярными обстрелами. Медикам нужно действовать очень быстро и часто приходится проводить реанимационные мероприятия прямо в автомобиле. Это только что родившиеся дети в критических состояниях, недоношенные, дети с врожденными пороками развития. Они нуждаются в экстренной медицинской помощи и специальных условиях для транспортировки: тепло, искусственная вентиляция легких, дополнительные приборы для введения лекарств и мониторинг жизненных функций", — сказала она.

Всего в рамках проекта компании и благодаря поддержке благотворительных партнеров уже шесть реанимобилей помогают спасать жизни в медицинских учреждениях регионов, где существует высокая потребность в таких транспортных средствах — Киевской, Николаевской и Днепропетровской областях. Масштабный благотворительный проект стоимостью более 1 млн долларов США был введен для преодоления последствий разрушительного ракетного удара по территории Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Напомним, исполняющий обязанности директора "Охматдета" Александр Урин рассказал, сколько детей ежедневно получают лечение в медицинском учреждении, несмотря на повреждения здания в результате российских обстрелов. По его словам, речь идет об около 550 детях.

Также Новости.LIVE писали, что украинцам предстоит озвучить результаты тендера на восстановление киевской детской больницы "Охматдет", а именно сроков по ремонту помещения на зимний период. В то же время в больнице посчитали, сколько денег нужно на восстановление оборудования.