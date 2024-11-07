Три українські лікарні отримали реанімобілі для новонароджених

Заст. КП "Регіональний медичний центр родинного здоров'я", м. Дніпро, Оксана Капустіна. Фото: БФ "Твоя Опора"

Три українські медзаклади отримали новітні неонатальні реанімобілі від благодійників. Спецтранспорт обладнаний усім для екстреного транспортування передчасно народжених дітей.

Про це повідомила пресслужба БФ "Твоя Опора" у четвер, 7 листопада.

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Благодійний фонд "Твоя Опора" в партнерстві з компанією PepsiCo Україна" передали українським лікарням три новітні реанімобілі, спеціально обладнані для екстреного транспортування передчасно народжених дітей.

У реанімобілях є обладнання експертного класу європейських виробників:

транспортний інкубатор;

апарат штучної вентиляції легень;

приймальний пристрій для безпечного транспортування новонароджених;

ноша-каталка;

двоканальний насос, який дозволяє проводити дві різні інфузії одночасно.

Передача неонатальних реанімобілів. Фото: БФ "Твоя Опора"

Які медичні заклади отримали допомогу?

Спецтранспорт отримали медичні установи, які спеціалізуються на допомозі новонародженим і дітям із важкими патологіями — КП "Регіональний медичний центр родинного здоров’я" м. Дніпро, Перинатальний центр Києва, ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ".

Валерія Татарчук, засновниця благодійного фонду "Твоя Опора", підкреслила значущість підтримки бізнесом таких ініціатив.

"Реанімобілі для критично важливих медичних закладів — це не просто техніка, це шанс на життя для тих, хто найбільше цього потребує. Ми робимо все можливе, щоб допомогти лікарям рятувати дитячі життя. Це наша відповідальність перед майбутнім, і надзвичайно важливо, що бізнес розуміє цю місію та долучається до неї. Я глибоко пишаюся цим проєктом і нашим потужним партнерством із PepsiCo, яке дозволяє нам робити світ кращим для дітей", — зазначила благодійниця.

КНП "Перинатальний центр м. Києва"

Лікарня обслуговує пацієнтів зі всієї України та надає повний спектр високоспеціалізованої акушерської та гінекологічної допомоги, реалізує програми збереження жіночого здоров’я.

Наразі в закладі досі перебуває дев'ятеро дітей, які поступили з "Охматдиту" після ракетної атаки росіян 8 липня.

ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ"

Це — найбільша високоспеціалізована кардіохірургічна дитяча клініка в Україні та одна з найбільших у Європі. Щороку заклад надає понад 20 000 консультацій для дітей та проводить понад 1000 операцій на дитячих серцях. Медики беруться за найскладніші випадки та лікують нетипові вади серця з перших годин життя немовляти.

КП "Регіональний медичний центр родинного здоров'я"

Це — єдиний заклад у Дніпропетровській області, що надає високоспеціалізовану медичну допомогу дітям та дорослим, породіллям з високим ступенем перинатального ризику, а також рятує поранених і постраждалих пацієнтів із зони бойових дій.

Заступниця генерального директора закладу Оксана Капустіна зазначила, що новий реанімобіль значно посилить можливості їхньої неонатальної бригади.

"Бригади швидкої допомоги нашого закладу виїжджають на виклики до міст, які перебувають під регулярними обстрілами. Медикам потрібно діяти дуже швидко та часто доводиться проводити реанімаційні заходи прямо в автомобілі. Це щойно народжені діти у критичних станах, недоношені, діти з вродженими вадами розвитку. Вони потребують екстреної медичної допомоги та спеціальних умов для транспортування: тепло, штучна вентиляція легень, додаткові прилади для введення ліків та моніторинг життєвих функцій", — сказала вона.

Загалом у межах проєкту компанії та завдяки підтримці благодійних партнерів вже шість реанімобілів допомагають рятувати життя в медичних закладах регіонів, де існує висока потреба в таких транспортних засобах — Київській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Масштабний благодійний проєкт вартістю понад 1 млн доларів США був запроваджений для подолання наслідків руйнівного ракетного удару по території Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Нагадаємо, виконувач обов'язків директора "Охматдиту" Олександр Урін розповів, скільки дітей щоденно отримуються лікування в медичному закладі попри пошкодження будівлі внаслідок російського обстрілу. За його словами, йдеться про близько 550 дітей.

Також Новини.LIVE писали, що українцям мають озвучити результати тендеру на відновлення київської дитяча лікарня "Охматдит", а саме термінів з ремонту приміщення на зимовий період. Водночас у лікарні порахували, скільки грошей треба на відновлення обладнання.