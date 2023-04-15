"Украина победит", — Владимир Зеленский показал кадры мужественных украинских военных

Президент Украины Владимир Александрович Зеленский. Фото: president.gov.ua

Полномасштабная война России против Украины длится уже 416 дней. Владимир Зеленский сегодня, 15 апреля, опубликовал кадры вооруженных сил, где видна вся мощь украинского народа.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

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Украина и украинцы прилагают все возможные усилия, чтобы преодолеть врага, который безжалостно убивает и калечит нацию страны. Владимир Зеленский сегодня, 15 апреля, обнародовал несколько кадров украинских военных. Фотографии вдохновляют не сдаваться и бороться до конца.

"Украина победит в этой войне. Только вопрос времени, когда российская агрессия потерпит поражение", — написал Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что вчера, 14 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский провел несколько важных встреч, включая старших военных и руководство ГУР, где обсуждались стратегии борьбы с российской агрессией на оккупированных территориях.