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"Украина победит", — Владимир Зеленский показал кадры мужественных украинских военных

15 апреля 2023 11:48
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
"Украина победит", — Владимир Зеленский показал кадры мужественных украинских военных
Президент Украины Владимир Александрович Зеленский. Фото: president.gov.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Полномасштабная война России против Украины длится уже 416 дней. Владимир Зеленский сегодня, 15 апреля, опубликовал кадры вооруженных сил, где видна вся мощь украинского народа.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

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Зеленский опубликовал кадры украинских военных

Украина и украинцы прилагают все возможные усилия, чтобы преодолеть врага, который безжалостно убивает и калечит нацию страны. Владимир Зеленский сегодня, 15 апреля, обнародовал несколько кадров украинских военных. Фотографии вдохновляют не сдаваться и бороться до конца.

"Украина победит в этой войне. Только вопрос времени, когда российская агрессия потерпит поражение", — написал Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что вчера, 14 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский провел несколько важных встреч, включая старших военных и руководство ГУР, где обсуждались стратегии борьбы с российской агрессией на оккупированных территориях.

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