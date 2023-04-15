"Україна переможе", — Володимир Зеленський показав кадри мужніх українських військових

Президент України Володимир Олександрович Зеленський. Фото: president.gov.ua

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 416 днів. Володимир Зеленський сьогодні, 15 квітня, опублікував кадри збройних сил, де видно всю міць українського народу.

Про це повідомляє Володимир Зеленський.

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Зеленський опублікував кадри українських військових

Україна та українці докладають усіх можливих зусиль, щоб подолати ворога, який безжально вбиває та калічить націю країни. Володимир Зеленський сьогодні, 15 квітня, оприлюднив декілька кадрів українських військових. Фотографії надихають не здаватись та боротись до кінця.

"Україна переможе в цій війні. Лише питання часу, коли російська агресія зазнає поразки", — написав Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що вчора, 14 квітня, Президент України Володимир Зеленський провів кілька важливих зустрічей, зокрема зі старшими військовими та керівництвом ГУР, де обговорювалися стратегії боротьби з російською агресією на окупованих територіях.