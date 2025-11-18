Украина становится перспективным рынком для инвестиций в восстановление — ReBuild Ukraine 2025 в Варшаве

Международная выставка ReBuild Ukraine 2025 в Варшаве. Фото: SIGMA+

Международная выставка ReBuild Ukraine: Construction & Energy, прошедшая 13-14 ноября 2025 года в Варшаве, собрала украинских и европейских экспертов по строительству, энергетике, инфраструктуре и градостроительству. Мероприятие, организованное Premier Expo при поддержке Европейской Комиссии, стало платформой для старта инвестиционных проектов Украины и установления новых партнерств.

Одним из центральных событий был Recovery Construction Forum 4.0, который собрал более 400 участников, среди которых — представители государственных учреждений, строительные компании, инвесторы, международные финансовые структуры и более 100 украинских общин. Основными темами дискуссий стали долгосрочные решения для инфраструктурного восстановления, финансовые инструменты, "зеленая" трансформация строительного сектора, а также стимулирование инвестиций в жилищный рынок.

Анна Лаевская, CEO SIGMA+ и председатель Комитета по вопросам девелопмента КСУ, модерировала панельную дискуссию на тему "Новая жилищная политика восстановления Украины" — международной площадки для диалога между украинской властью, инвесторами и застройщиками. Представители международных финансовых институтов (включая Всемирный банк, ЕИБ и НЕФКО), украинских девелоперов, Helvetas и государственных органов обсуждали механизмы социального, арендного и доступного жилья, финансирование программ для внутренне перемещенных лиц, привлечение частного сектора и внедрение технологий быстрого строительства, чтобы совместить качество, темпы восстановления и инвестиционную привлекательность.

Эта дискуссия состоялась на фоне значимых инвестиционных новостей. Во время конференции состоялась церемония объявления новых инвестиционных программ между Европейским Союзом и международными финансовыми партнерами в рамках инструмента Ukraine Investment Framework, а также подписание отдельных меморандумов по проектам, которые будут финансироваться средствами UIF. Речь идет, в частности, о новых программах на общую сумму €722 млн, которые государства Европейского Союза одобрили в прошлом месяце. Они направлены на развитие публичной инфраструктуры в секторах здравоохранения, коммунальных услуг и жилья, а также частного бизнеса и, как ожидается, мобилизуют около €2 млрд новых инвестиций в украинскую экономику. На конференции присутствовали более пяти тысяч участников из 33 стран мира — представители правительств, международных финансовых учреждений, бизнеса и общественного сектора.

Анна Лаевская обратила внимание на реальность инвестиций даже в условиях высоких рисков: "Несмотря на войну инвестор решил рискнуть и доверить свой капитал украинскому рынку. И доходность, которую он получает, — выше, чем во многих странах Европы. Это показывает: инвестировать в Украину возможно и выгодно".

По ее мнению: "Украине нужна новая жилищная политика — с механизмами социального жилья, защитой прав инвесторов и прозрачными правилами для девелоперов, как в развитых государствах". Масштаб разрушений только усиливает актуальность изменений: "В Украине разрушено более 13% жилого фонда, а потребность украинцев в новом жилье превышает 600 миллионов квадратных метров. Такие цифры невозможно закрыть без мощных инвесторов и четкой государственной политики".

Еще одним стратегическим месседжем Анны Лаевской стало внимание к инновациям: "Будущее — за индустриальным, быстровозводимым жильем и энергоавтономными домами. Тот, кто первым масштабно интегрирует эти технологии в Украине — станет лидером рынка".

Не менее значительным стал Water Recovery Forum, который состоялся 14 ноября в рамках этой выставки. На форуме собрались правительства, муниципалитеты, доноры, водоканалы и международные организации, чтобы обсудить модернизацию критической водной инфраструктуры Украины в соответствии с европейскими стандартами. Темы включали финансирование, директивы ЕС и долгосрочную финансовую устойчивость коммунальных предприятий.

Кроме этого, в рамках ReBuild также прошел Solar Invest Forum Ukraine — специализированная секция, посвященная инвестициям в солнечную энергетику, генерацию и хранение энергии. Участники — инвесторы, производители, EPC-подрядчики, муниципалитеты с "готовыми к реализации" проектами, финансовые учреждения — обсуждали масштабные PV-проекты, батарейные системы и инновационные технические решения.

ReBuild Ukraine 2025 стал платформой, которая формирует конкретные решения и дорожную карту для восстановления Украины через партнерство государства, международных организаций, бизнеса и местных общин. Участники получили возможность как обменяться опытом, так и наладить инвестиционный диалог, который ускорит запуск реальных масштабных программ восстановления нашей страны.