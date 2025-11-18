Україна стає перспективним ринком для інвестицій у відбудову — ReBuild Ukraine 2025 у Варшаві

Міжнародна виставка ReBuild Ukraine 2025 у Варшаві. Фото: SIGMA+

Міжнародна виставка ReBuild Ukraine: Construction & Energy, що пройшла 13–14 листопада 2025 року у Варшаві, зібрала українських та європейських експертів із будівництва, енергетики, інфраструктури й містобудування. Захід, організований Premier Expo за підтримки Європейської Комісії, став платформою для старту інвестиційних проєктів України та встановлення нових партнерств.

Однією з центральних подій був Recovery Construction Forum 4.0, який зібрав понад 400 учасників, серед яких — представники державних установ, будівельні компанії, інвестори, міжнародні фінансові структури та понад 100 українських громад. Основними темами дискусій стали довгострокові рішення для інфраструктурної відбудови, фінансові інструменти, "зелена" трансформація будівельного сектору, а також стимулювання інвестицій у житловий ринок.

Анна Лаєвська, CEO SIGMA+ та голова Комітету з питань девелопменту КБУ, модерувала панельну дискусію на тему "Нова житлова політика відбудови України" — міжнародного майданчика для діалогу між українською владою, інвесторами та забудовниками. Представники міжнародних фінансових інституцій (включно зі Світовим банком, ЄІБ та НЕФКО), українських девелоперів, Helvetas та державних органів обговорювали механізми соціального, орендного та доступного житла, фінансування програм для внутрішньо переміщених осіб, залучення приватного сектору і впровадження технологій швидкого будівництва, щоб поєднати якість, темпи відновлення та інвестиційну привабливість.

Ця дискусія відбулася на тлі значущих інвестиційних новин. Під час конференції відбулася церемонія оголошення нових інвестиційних програм між Європейським Союзом та міжнародними фінансовими партнерами в межах інструменту Ukraine Investment Framework, а також підписання окремих меморандумів щодо проєктів, що будуть фінансуватися коштами UIF. Йдеться, зокрема, про нові програми загальною сумою €722 млн, які держави Європейського Союзу схвалили минулого місяця. Вони спрямовані на розвиток публічної інфраструктури в секторах охорони здоров’я, комунальних послуг та житла, а також приватного бізнесу і, як очікується, мобілізують близько €2 млрд нових інвестицій в українську економіку. На конференції були присутні понад п’ять тисяч учасників з 33 країн світу — представники урядів, міжнародних фінансових установ, бізнесу та громадського сектору.

Анна Лаєвська звернула увагу на реальність інвестицій навіть в умовах високих ризиків: "Попри війну інвестор вирішив ризикнути й довірити свій капітал українському ринку. І дохідність, яку він отримує, — вища, ніж у багатьох країнах Європи. Це показує: інвестувати в Україну можливо й вигідно".

На її думку: "Україні потрібна нова житлова політика — з механізмами соціального житла, захистом прав інвесторів та прозорими правилами для девелоперів, як у розвинених державах". Масштаб руйнувань лише підсилює актуальність змін: "В Україні зруйновано понад 13% житлового фонду, а потреба українців у новому житлі перевищує 600 мільйонів квадратних метрів. Такі цифри неможливо закрити без потужних інвесторів і чіткої державної політики".

Ще одним стратегічним меседжем Анни Лаєвської стала увага до інновацій: "Майбутнє — за індустріальним, швидкоспоруджуваним житлом та енергоавтономними будинками. Той, хто першим масштабно інтегрує ці технології в Україні — стане лідером ринку".

Не менш значним став Water Recovery Forum, який відбувся 14 листопада в межах цієї виставки. На форумі зібралися уряди, муніципалітети, донори, водоканали та міжнародні організації, щоб обговорити модернізацію критичної водної інфраструктури України відповідно до європейських стандартів. Теми включали фінансування, директиви ЄС та довгострокову фінансову стійкість комунальних підприємств.

Окрім цього, в рамках ReBuild також пройшов Solar Invest Forum Ukraine — спеціалізована секція, присвячена інвестиціям у сонячну енергетику, генерацію та зберігання енергії. Учасники — інвестори, виробники, EPC-підрядники, муніципалітети з "готовими до реалізації" проєктами, фінансові установи — обговорювали масштабні PV-проєкти, батарейні системи та інноваційні технічні рішення.

ReBuild Ukraine 2025 став платформою, яка формує конкретні рішення та дорожню карту для відбудови України через партнерство держави, міжнародних організацій, бізнесу та місцевих громад. Учасники отримали можливість як обмінятися досвідом, так і налагодити інвестиційний діалог, який прискорить запуск реальних масштабних програм відновлення нашої країни.