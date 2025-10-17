Украинец в Lyft — как Сергей Савин стал частью техногиганта США

Дата-аналитик Сергей Савин. Фото: Сергей Савин

Наша редакция выбрала историю Сергея Савина как пример выдающегося профессионального успеха украинца, который построил карьеру в одном из самых технологичных стартапов США — компании Lyft, которая конкурирует с Uber и обслуживает более 500 городов в США.

25-летний дата-аналитик Сергей Савин — известный в международном техносообществе специалист, которого к успеху привели настойчивость и готовность выйти из зоны комфорта. Родом из волынского села, он с детства проявлял способности к математике и экономике.

В школьные годы участвовал в олимпиадах, завоевал призовые места на всеукраинском уровне по экономике. В 14 лет он самостоятельно поступил во Львовский физико-математический лицей за 140 километров от дома: жил в общежитии, кроме учебы, прорабатывал дополнительные материалы. Через несколько лет, благодаря старанию и любви к знаниям, стал первым в списке абитуриентов престижного факультета "Финансы и кредит" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, одного из лучших университетов Восточной Европы.

Во время учебы стажировался в украинских филиалах двух глобальных компаний - швейцарском агротехнологическом холдинге Syngenta и консалтинговой ИТ-компании CIVITTA, участвовал в разработке бизнес-стратегий и анализе данных для международных проектов.

После бакалавриата Сергей Савин поступил сразу в две магистратуры: в КНУ и Kyiv School of Economics, где параллельно получил диплом University of Houston, ведущего американского университета в сфере бизнеса, по программе Business and Financial Economics. Именно там он с головой окунулся в удивительный мир Data Science и понял: будущее — за данными и алгоритмами.

В 2022 году Сергей Савин стал частью команды Lyft — американского технотранспортного гиганта, прямого конкурента Uber, который с 2012 года обеспечивает удобные экологические поездки в более чем полтысячи городов США. Поэтому давайте узнаем, как наш соотечественник достиг такого большого успеха.

— Сергей, ваше образование впечатляет. Но что было потом? Как началась ваша профессиональная история?

— После учебы я работал в компании Appflame (Genesis), где отвечал за аналитику в приложении Taimi, которое входит в десятку самых популярных соцсетей и знакомств в США. Затем — в стартапе Reface. Это украинское приложение, которое в 2020 году стало №1 в США в Google Play, набрав более 100 миллионов загрузок. В 2022 году после сложнейшего отбора присоединился как Data Scientist к команде самой технологичной транспортной компании США — Lyft.

— Почему Data Science, а не консервативные финансы?

— Финансы — отличная база, но я хочу работать там, где теория сразу становится практикой. В финансах обычно работаешь локально и на перспективу, а в Data Science твои модели непосредственно влияют на решения, охватывающие миллионы пользователей по всему миру, и результат можно увидеть практически мгновенно.

— Что это за компания Lyft и что там делаете вы?

— Lyft создавалась как разумная альтернатива персональному автомобилю, а теперь этот сервис обеспечивает миллионы поездок в 500 городах США. Помимо платформы для онлайн-такси, каршеринга, аренды самокатов и велосипедов, Lyft разрабатывает технологии автономного транспорта и аналитические решения на базе данных. Наша команда аналитиков отвечает за прогнозирование времени поездки и оптимизацию маршрутов. Мы анализируем данные о дорогах, трафике, поведении водителей и пассажиров. Это миллиарды строк данных, которые нужно превратить в алгоритмы.

Один из моих проектов позволил уменьшить погрешность в расчетах стоимости поездок по платным дорогам, что способствовало улучшению бизнес-показателей Lyft. Это не только о финансовом успехе компании, но и об усилении доверия пользователей и стабильности сервиса.

— Вы сказали, что отбор в Lyft был сложным. Как он проходил?

— Отбор в компанию был чрезвычайно конкурентным: шесть этапов интервью полностью на английском: алгоритмы, математика, аналитика, коммуникация. Я готовился несколько месяцев, решал сотни задач. Когда получил оффер, это было ощущение невероятной победы и фактически признание меня как профессионала международного уровня.

— Сергей, вы, пожалуй, самый молодой из украинцев, кто получил позицию Data Scientist в Lyft. Эксперты рынка отмечают, что такие позиции требуют исключительных знаний в прикладной математике и машинном обучении. Чем, по вашему мнению, работа в глобальной компании отличается от украинского рынка?

— Требованиями к качеству. В Lyft, например, любая модель тестируется на реальных масштабах, ведь малейшая ошибка стоит миллионов долларов. Поэтому подход очень системный: все тщательно проверяется, оптимизируется. В Украине тоже есть крутые специалисты и проекты, но разница именно в масштабе ответственности и влияния на рынок.

— Как вы видите будущее Data Science?

— Если принять во внимание нынешнее развитие автоматизации и искусственного интеллекта, считаю, что их темпы будут только ускоряться. Думаю, мы увидим еще больше удобных инструментов для работы с данными. В то же время я уверен, что Data Scientist останется ключевым звеном, в частности, как коммуникатор между бизнес-запросами и техническими возможностями.

— Почему вы так считаете?

— Машины могут обрабатывать данные, с этим даже не стоит спорить. Но именно человек понимает контекст, формулирует задачи и интерпретирует результаты. Поэтому, как по мне, через 5-10 лет моя профессия станет еще более интегрированной и в бизнес, и в повседневную жизнь.

— И в завершение: какое наставление дадите тем, кто мечтает работать с аналитикой данных?

— Однозначно, они делают правильный выбор (смеется). Data Science - интересное перспективное направление. Итак, не бойтесь ставить перед собой большие цели. Решайтесь! Когда я начинал, даже и подумать не мог, что мой путь протянется в Кремниевую долину.

И еще, это главное: никогда не стойте на месте. Всегда развивайтесь. Как банально это бы не звучало, но именно знания открывают дорогу к успеху!