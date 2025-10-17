Українець у Lyft — як Сергій Савін став частиною техногіганта США

Дата-аналітик Сергій Савін. Фото: Сергій Савін

Наша редакція обрала історію Сергія Савіна як приклад визначного професійного успіху українця, що побудував кар’єру в одному з найтехнологічніших стартапів США — компанії Lyft, яка конкурує з Uber та обслуговує понад 500 міст у США.

25-річний дата-аналітик Сергій Савін — відомий у міжнародній техноспільноті фахівець, якого до успіху привели наполегливість і готовність вийти із зони комфорту. Родом з волинського села, він з дитинства виявляв хист до математики й економіки.

У шкільні роки брав участь в олімпіадах, виборов призові місця на всеукраїнському рівні з економіки. У 14 років він самостійно вступив до Львівського фізико-математичного ліцею за 140 кілометрів від дому: жив у гуртожитку, крім навчання, опрацьовував додаткові матеріали. За кілька років, завдяки старанню й любові до знань, став першим у списку абітурієнтів престижного факультету "Фінанси і кредит" Київського національного університету імені Тараса Шевченка, одного з найкращих університетів Східної Європи.

Під час навчання стажувався в українських філіях двох глобальних компаній — швейцарському агротехнологічному холдингу Syngenta та консалтинговій ІТ-компанії CIVITTA, брав участь у розробці бізнес-стратегій та аналізі даних для міжнародних проєктів.

Після бакалаврату Сергій Савін вступив одразу до двох магістратур: до КНУ та Kyiv School of Economics, де паралельно отримав диплом University of Houston, провідного американського університету у сфері бізнесу, за програмою Business and Financial Economics. Саме там він з головою поринув у дивовижний світ Data Science і зрозумів: майбутнє — за даними й алгоритмами.

У 2022 році Сергій Савін став частиною команди Lyft — американського технотранспортного гіганта, прямого конкурента Uber, який з 2012 року забезпечує зручні екологічні поїздки у понад півтисячі міст США. Тож дізнаймося, як наш співвітчизник досяг такого великого успіху.

— Пане Сергію, ваша освіта вражає. Але що було потім? Як почалася ваша професійна історія?

— Після навчання я працював у компанії Appflame (Genesis), де відповідав за аналітику в застосунку Taimi, що входить до десятки найпопулярніших соцмереж та знайомств у США. Потім — у стартапі Reface. Це український застосунок, який у 2020 році став №1 у США в Google Play, набравши понад 100 мільйонів завантажень. У 2022 році після надскладного відбору приєднався як Data Scientist до команди найтехнологічнішої транспортної компанії США — Lyft.

— Чому Data Science, а не консервативні фінанси?

— Фінанси — чудова база, але я хочу працювати там, де теорія одразу стає практикою. У фінансах зазвичай працюєш локально й на перспективу, а в Data Science твої моделі безпосередньо впливають на рішення, що охоплюють мільйони користувачів по всьому світу, і результат можна побачити практично миттєво.

— Що це за компанія Lyft і що там робите ви?

— Lyft створювалася як розумна альтернатива персональному автомобілю, а тепер цей сервіс забезпечує мільйони поїздок у 500 містах США. Окрім платформи для онлайн-таксі, каршерингу, оренди самокатів і велосипедів, Lyft розробляє технології автономного транспорту й аналітичні рішення на базі даних. Наша команда аналітиків відповідає за прогнозування часу поїздки й оптимізацію маршрутів. Ми аналізуємо дані про дороги, трафік, поведінку водіїв і пасажирів. Це мільярди рядків даних, які потрібно перетворити на алгоритми.

Один з моїх проєктів дав змогу зменшити похибку в розрахунках вартості поїздок платними дорогами, що сприяло покращенню бізнес-показників Lyft. Це не лише про фінансовий успіх компанії, а й про посилення довіри користувачів та стабільності сервісу.

— Ви сказали, що відбір у Lyft був складним. Як він проходив?

— Відбір до компанії був надзвичайно конкурентним: шість етапів інтерв’ю повністю англійською: алгоритми, математика, аналітика, комунікація. Я готувався кілька місяців, розв’язував сотні задач. Коли отримав офер, це було відчуття неймовірної перемоги й фактично визнанням мене як професіонала міжнародного рівня.

— Сергію, ви, мабуть, наймолодший з українців, хто здобув позицію Data Scientist у Lyft. Експерти ринку відзначають, що такі позиції вимагають виняткових знань у прикладній математиці та машинному навчанні. Чим, на вашу думку, робота в глобальній компанії відрізняється від українського ринку?

— Вимогами до якості. У Lyft, наприклад, будь-яка модель тестується на реальних масштабах, адже найменша помилка коштує мільйонів доларів. Тож підхід дуже системний: усе ретельно перевіряється, оптимізується. В Україні теж є круті фахівці й проєкти, але різниця саме в масштабі відповідальності та впливу на ринок.

— Як ви бачите майбутнє Data Science?

— Якщо взяти до уваги нинішній розвиток автоматизації та штучного інтелекту, вважаю, що їхні темпи будуть лише пришвидшуватися. Думаю, ми побачимо ще більше зручних інструментів для роботи з даними. Водночас я впевнений, що Data Scientist залишиться ключовою ланкою, зокрема, як комунікатор між бізнес-запитами та технічними можливостями.

— Чому так вважаєте?

— Машини можуть обробляти дані, з цим навіть не варто сперечатися. Але саме людина розуміє контекст, формулює завдання й інтерпретує результати. Тож, як на мене, за 5–10 років моя професія стане ще більш інтегрованою і в бізнес, і в повсякденне життя.

— І на завершення: яку настанову дасте тим, хто мріє працювати з аналітикою даних?

— Однозначно, вони роблять правильний вибір (сміється). Data Science — цікавий перспективний напрям. Отже, не бійтеся ставити перед собою великі цілі. Зважайтеся! Коли я починав, навіть і подумати не міг, що мій шлях простягнеться до Кремнієвої долини.

І ще, це головне: ніколи не стійте на місці. Завжди розвивайтеся. Як банально це б не звучало, але саме знання відкривають дорогу до успіху!